A Vajna Timit és Dukai Reginát is kínzó betegséggel küzd a Next Top Model Hungary gyönyörű versenyzője

Fájdalmas betegség után, új esélyként vág bele a Next Top Model Hungary versenyébe a különleges szépségű Bíborka.

Bíbor új esélyként tekint a műsorra. (Fotó: TV2)

Pokoli fájdalmaktól szenvedett a Next Top Model Hungary versenyzője

A TV2 új tehetségkutató realityjében a szakmai zsűri előtt a legkülönbözőbb élettörténetű lányok mutatják meg magukat. Közülük az egyik legmegrázóbb története Pásztor Bíborkának van. A huszonöt éves lány izgalomtól reszketve áll Axente Vanessza, Tomán Szabina, Tombor Zoltán és Merő Péter négyese elé. Bíborka nem titkolja: korábban már modellkedett, karrierjét azonban egy kegyetlen betegség, az endometriózis vágta ketté. A nőgyógyászati betegség fájdalmas görcsökkel, vérzéssel jár, meddőséget okozhat. Esetében a mindennapokat annyira megnehezítette, hogy szinte ki sem tudott kelni az ágyból, munkáját és tanulmányait is fel kellett adnia.

Bíborka a betegséget részben leküzdve, új esélyként tekintve rá vág bele a TV2-n vasárnap este elstartoló versenybe.

Dukai Regina és Vajna Timi is ettől szenved

Március az endometriózis hónapja, a nehezen diagnosztizálható, de kezelhető kórral kapcsolatban több híresség is felszólalt már. A betegség érinti például Vajna Tímeát is, aki évekkel ezelőtt nyilvánosság elé tárta nőgyógyászati kálváriáját. Számos vizsgálaton és műtéten is átesett, hogy orvosolják a problémát, ami felelős lehet azért, hogy hiába próbálkozik gyermekvállalással.

Dukai Regina is nyilvánosságra hozta az érintettségét, nála gyógyszeres kezeléssel próbálkoztak, de a kellemetlen mellékhatások miatt más módszerhez folyamodott, elmondása szerint a diéta segített rajta.

A külföldi sztárvilágban is akad, aki felvállalta a küzdelmét a fájdalmas kórral, köztük Amy Schumer, Pamela Anderson, Dolly Parton, sőt, sokan azt feltételezik, hogy Marilyn Monroe gyermektelensége mögött is ez állhatott.