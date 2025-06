Szentkirályi Alexandra: A Pride szervezése helyett a fővárosi dugókkal kellene foglalkoznia a főpolgármesternek

Harmadik napja megbénították Karácsony Gergely Budapest közlekedését. Harmadik napja olyan közlekedési káosz és dugók vannak Budapesten, amik még csak az évközi normális munkaidőben, iskolaidőben megszokott káoszhoz képest is azt gondolom, hogy kriminálisak. Gyakorlatilag egyetlen egy olyan budapesti híd van, amit mindenféle korlátozások nélkül lehetne használni. Szeretném, ha Karácsony Gergely válaszolna arra, hogy miért nem nyitják meg legalább napközben a most lezárt rakpartot. Szerintem mögöttem is látható, hogy a 60 fokos aszfalton nagyon kevesen szeretnek napközben sétálgatni