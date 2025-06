Ezekre a csillagjegyekre van ma jó hatással a Hold - Köztük vagy?

Nyilas

A Nap és a Mars energiái lendületet, aktivitást és kalandvágyat hoznak. Ma szinte lehetetlen egy helyben maradnia. Érdemes nyitni az új élmények, emberek felé. Egy könnyed flört, egy mély beszélgetés vagy egy izgalmas közös ötletelés emlékezetes lehet.

Bak

Kapcsolati téren ma új, kedvező folyamatok indulhatnak. Akár régóta él párkapcsolatban, akár új szerelem előtt áll, erős érzelmi alapokra épülhet mindaz, ami elindul. Emellett egy szakmai lehetőség is kibontakozhat, érdemes figyelni a jelekre.

Vízöntő

Ma különösen jól működik az intuíciója. Most valóban tudja, merre kell indulnia, és a körülmények is ezt támogatják. Egy baráti vagy szakmai kapcsolatban kapott visszajelzés lendületet adhat. A kreatív gondolkodás most sikert hozhat.

Halak

Könnyed, mégis mély érzelmekkel teli nap lehet ez. A Hold és a Vénusz szerelemmel, gyengédséggel és szeretettel teli hangulatot hoz, az Uránusz és a Merkúr pedig friss ötleteket inspirál. Most igazán szívből tud teremteni akár a munkában, akár a kapcsolatokban.