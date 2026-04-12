Országgyűlési választás2026. április 12.
Curtis megrázó vallomást tett Kárpátaljáról: „Nincsenek férfiak az utcákon”

Sorra szólalnak fel a hírességek a választás kapcsán. Curtis őszintén vallott arról, miért tartja élete egyik legfontosabb pillanatának az április 12-ei voksolást. A népszerű rapper szerint a béke megőrzése és a tapasztalt vezetés minden más szempontot felülír.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.04.12. 07:10
választás ukrajna vallomás Curtis háború

Curtis, azaz Széki Attila az utóbbi időben egyre többször mutatja meg komolyabb, felelősségteljesebb arcát a nyilvánosság előtt. Jelen pillanatban egy olyan társadalmi kérdésben foglalt állást, amely alapjaiban határozhatja meg a jövőnket. Curtis úgy döntött, hogy a népszerűségét egy nemesebb cél érdekében, a közösség mozgósítására használja fel, ami az április 12-ei választást illeti. A rapper szerint a küszöbön álló döntés súlya semmihez sem fogható - írja a Bors.

Curtis nem kertelt, óriási a tét.
Curtis szerint sorsdöntő választás előtt állunk (Fotó: Máté Krisztián)

Curtis Orbán Viktor patrióta politikájával tud leginkább azonosulni

A választásnak mindig óriási súlya van. Harminchat éves vagyok, de úgy érzem, az április 12-ei döntés lesz a legfontosabb mérföldkő az eddigi életemben. Pontosan ezért buzdítok mindenkit arra, hogy menjen el szavazni: egyáltalán nem mindegy ugyanis, kinek a kezébe helyezzük az ország sorsát. Most egy olyan tapasztalt és megfontolt vezetőre van szükségünk, aki a nemzeti érdekeket és a béke megőrzését minden más szempont elé helyezi

 – fogalmazott határozottan Curtis.

Üzent a fiatal rajongóinak is

Curtis, akinek rajongótábora jelentős részben a huszonévesekből áll, külön kitért azokra a fiatalokra is, akik most elégedetlenek a világgal. A rapper szerint a jólét olykor elhomályosítja a tisztánlátást: „Azt érzem egy kicsit, hogy a nyugalomban, a békében és a jólétben ilyenkor könnyebben dönt meggondolatlanul az ember. Ezért nagyon fontos, hogy tényleg gondolják át, beszélgessenek idősebbekkel, hallgassanak a tapasztaltabbakra.”

Curtis régóta nem titkolja hová húz a szíve.
Curtis Háborúellenes Gyűléseken és Orbán Viktor országjárásán is sokszor megfordult Radics Gigi oldalán (Fotó: Nagy Balázs / Új Néplap)

Drámai tapasztalatok a szomszédból

A zenész nem a levegőbe beszél: saját szemével látta a háború borzalmas következményeit, amikor Kárpátalján járt. Ez az élmény mély nyomot hagyott benne, és megerősítette abban, hogy a béke megőrzése mindennél előbbre való:

Nézzünk csak egy országgal arrébb, hogy Ukrajnában ott konkrétan már nincsen ez a korosztály, nincsenek a fiatalok, nincsenek a férfiak. Mert mindenki a harcmezőn van. Én voltam kint Ukrajnában, voltunk Kárpátalján, és az utcán konkrétan nem láttam férfit, fiút, csak egészen kisgyerekeket vagy asszonyt

– jegyezte meg. Curtis zárásként mindenkit arra kért, hogy ne vegyék félvállról a szavazást, hiszen az a bizonyos „X” április 12-én a hosszú távú biztonságunk záloga lehet.

 

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu