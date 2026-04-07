Lelőtték Cardi B volt párját - életveszélyes állapotban szállították kórházba

Cardi B volt párját, Offsetet hétfő este (április 6-án) lelőtték a floridai Seminole Hard Rock Hotel & Casino közelében. A híres rapper szóvivője megerősítette, hogy jelenleg lőtt sebek miatt kezelik.

Meglőtték Cardi B volt párját, Offsetet / Fotó: Image Press Agency

Egy hotel előtt lőtték le Cardi B gyermekeinek édesapját

„Megerősíthetjük, hogy Offsetet lelőtték, és jelenleg kórházban van, ahol orvosi ellátásban részesül” - nyilatkozta a szóvivő a Varietynek. Továbbá megerősítette, hogy a rapper állapota stabil, de az orvosok szoros megfigyelése alatt áll.

A Seminole-i Rendőrség azt közölte, hogy hétfőn 19 óra után történt az incidens, a Seminole Hard Rock Hollywood parkolójában.

„A Seminole-i Rendőrség azonnal a helyszínre érkezett, és a helyzetet gyorsan kézben tartották” - mondta a rendőrség szóvivője, megerősítve, hogy két embert is őrizetbe vettek.

A nyomozás jelenleg is folyamatban van, mialatt a rendőrség vizsgálja a lövöldözés körülményeit.

A 34 éves Offset, akinek valódi neve Kiari Cephus, 2022-ben vesztette el bandatársát, Takeoffot, miután egy houstoni bowlingpálya előtt lelőtték. Offset egy évvel később a Varietynek azt mondta:

Soha nem beszéltem erről. Komolyan. Nehéz Take-ről beszélni, haver. Nehéz erről az egészről beszélni. Ezért nem is teszem, őszintén szólva. Ez fáj.

Offsetnek és Quavónak, a rapcsapat túlélő tagjainak, hetekbe telt, mire nyilvánosan reagáltak a tragédiára.

„Vannak dolgok, amiket soha senkinek nem mondok el. Ő már nincs itt. Ez az egész olyan, mintha nem lenne igaz, haver. Úgy élem a napjaimat, hogy azt hiszem, ez csak álom. És senkinek sem mondok erről semmit” - tette hozzá Offset.

Cardi B és Offset 2017-ben kezdtek el járni, és még abban az évben titokban összeházasodtak, azonban 2020-ban és 2024-ben is beadták a válókeresetet a hullámzó kapcsolatuk miatt - számolt be róla a Ladbible.