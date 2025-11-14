Kiderült: világra gyermekét a népszerű énekesnő

A népszerű énekesnő és rapper, Cardi B az Instagramon jelentkezett be a hatalmas örömhírrel, miszerint világra hozta Stefon Diggs-szel közös első gyermekét.

A népszerű énekesnő, Cardi B világra hozta gyermekét (Fotó: freepik.com – Képünk illusztráció)

A népszerű énekesnő 4 gyermekes anyuka lett

Korábban már írtunk róla, hogy a népszerű rapper, Cardi B maga jelentette be a várandósságát, felfedve, hogy a kicsi apja a New England Patriots játékosa, Stefon Diggs.

A sztár első három gyermeke korábbi partnerétől, a rapper Offsettől született. A pár 2017 és 2024 között volt együtt – egy igencsak viharos kapcsolatban. Ezt jól példázza, hogy harmadik gyermekük, Blossom már a pár szakítása után született meg.

Cardi B és Stefon románcáról idén februárban kezdtek el pletykálni, majd májusban lett hivatalos a kapcsolatuk. Stefon, a New England Patriots védőjének éppen meccse volt a New York Jets ellen, amikor Cardi B. bejelentette, hogy megszülte gyermekét.

November 13-án, csütörtökön a rapper Instagram-oldalán tett közzé egy videót, melyben elárulta, hogy gyermeke született.

„Az életem mindig is különböző fejezetek és különböző időszakok kombinációja volt. Az utolsó fejezetem egy új időszak kezdete volt. Az újrakezdés soha nem könnyű, de megérte! Új zenét és új albumot hoztam a világnak! Új baba érkezett az életembe, és ezzel egy újabb okot kaptam arra, hogy a legjobb verziója legyek önmagamnak, egy újabb okot arra, hogy minden másnál és mindenki másnál jobban szeressem magam, hogy továbbra is megadhassam a gyerekeimnek azt a szeretetet és életet, amit megérdemelnek. A következő fejezet címe: Én kontra én!” – írta Cardi B., aki sorra kapja a gratulációkat és a jókívánságokat a rajongóitól.