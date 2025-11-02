RETRO RÁDIÓ

Furcsa szokásáról vallott a népszerű énekesnő, a rajongóit is ledöbbentette vele

Szóhoz sem jutottak attól, amit a rapper mondott.

Szerző: KL
Létrehozva: 2025.11.02. 12:30
Cardi B hajmosás vallomás szokás énekesnő

Az emberek fürdési szokásaiban lehetnek kisebb eltérések, de általában mindannyian hasonló módon csináljuk. Kinyitod a vizet, bemész, fogod a szivacsot, bekened szappannal, majd átdörzsölöd vele a tested minden porcikáját. Ezután megmosod a hajad és az arcod.

Furcsa hajmosási szokásáról vallott a világsztár Fotó: Pexels/Ron Lach (Illusztráció!)

Elég egyszerű, de a népszerű rappernek, Cardi B-nek, látszólag szokatlan módszerre van erre. A 33 éves, háromgyermekes (hamarosan négygyermekes) anyuka nemrég elárulta saját zuhanyzási rutinját, és a rajongók szerint valami lényeges hiányzik belőle. Cardi B vallomása akkor történt, amikor a „WAP” sláger írója Instagram élőn beszélgetett 163 millió követőjével.

Az X-en megosztott élő közvetítéséből származó videóban elmondta, hogy hónapok óta nem mosta meg a haját.

Körülbelül két hónapja nem mostam meg a s**r hajamat

- mondta a rapper, majd rögtön hozzátette:

„Őszintén szólva hazudok, inkább három hónap lehet, fene tudja.”

A rajongói azonban meglehetősen megdöbbentek a megjegyzésein.

Most tényleg hányni fogok

– írta az egyik felhasználó, míg egy másik így kommentálta: „Mi a fene?”.

Egy harmadik pedig így írt: „Ez k*rvára undorító”.

Mások azonban Cardi B mellé álltak, és valaki úgy fogalmazott, hogy szerinte a haja „sokkal jobban növekszik, ha havonta egyszer mossa”.

Ismerek olyanokat, akik hónapokig nem mossák a hajukat

– idézett egy másik hozzászólót az Unilad.

 

