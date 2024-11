Figyelmeztet az orvos: rossz zuhanyzási szokásról rántotta le a leplet - Videó

A zuhanyzás szokatlanul ellentmondásosnak bizonyult az utóbbi időben - az emberek bevallották, hogy mindenfélét csinálnak ott, a nassolástól kezdve egészen a fogmosásig. Ráadásul arról is vita folyik, hogy milyen gyakran kellene tisztálkodnunk.

Ezért nem ajánlott a zuhany alatt pisilni Fotó: Pexels

Azonban egy dolog biztos, erről nagyon sürgősen le kéne szoknunk. A szakértők úgy tűnik, egyetértenek abban, hogy egy nagyon gyakori szokás, amelyet az amerikaiak 62 százaléka vallott be a YouGov felmérésében, nem tesz jót az egészségünknek. És nem csak az átlagemberek csinálják. Olyan hírességek, mint Kelly Clarkson és Madonna is bevallották a vitatott időspórolási viselkedést, de úgy tűnik, nekik is érdemes lenne átgondolniuk ezt.

Dr. Alicia Jeffrey-Thomas szerint az, ami ártalmatlannak tűnő fürdési szokásnak tartunk, valójában hatással van a húgyhólyag egészségére és a normál WC-használatra is. Igen, a zuhany alatt történő vizelésről van szó.

Bár ez talán nem hangzik megfelelő etikettnek (különösen, ha a háztartásban másokkal osztozunk a fürdőn), ez egy olyan szokás, amelyet sokan bevallottak, hogy megengednek maguknak. Ha azonban te is a zuhany alatt pisilők közé tartozol, akkor Dr. Jeffrey-Thomas arra bíztat, hogy gondold át ezt a szokásodat.

El akarjuk kerülni, hogy a hólyagunkat arra trenírozzuk, hogy bizonyos jeleket a pisilési ingerhez társítson. Ebben az esetben a zuhany alatti pisilés a folyó víz hangját a vizeléshez vagy a vízbe merüléshez társítja. Ez gyakran átmehet abba, hogy más folyóvíz hangjai is kiváltják (például amikor a csapot a kézmosáshoz vagy a mosogatáshoz engeded meg), vagy amikor mondjuk a medencében tartózkodsz

- magyarázta Tiktok-videójában az orvos.