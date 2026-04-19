Bradics Jácint szíve foglalt: össze is költözött titokzatos kedvesével
Bradics Jácint A Dal 2024 című műsorban szerzett országos ismertséget. A rajongók hamar felfedezték, hogy kellemes orgánumához jól passzolnak Zámbó Jimmy dalai, sőt, ha úgy akarja, megtévesztésig hasonló a hangszínük. A zenei csodagyereknek is tartott Jácint kiélvezte a hirtelen sikert, ám azóta megállapodott, szerelmével fontos mérföldkövet pipáltak ki.
„Sokáig nem kerültünk közeli kapcsolatba”
Bradics Jácint magánéletét tekintve igencsak diszkrét, így nem csoda, ha hónapokig azt sem verte nagy dobra, hogy szerelmes. Most azonban megtört a jég, lapunknak kedves részleteket árult el a párkapcsolatáról.
„Kirával elég régóta ismertük egymást látásból, de igazából személyesen sokáig nem kerültünk közeli kapcsolatba. A legutóbbi születésnapján felköszöntöttem és végül ennek apropóján kezdtünk el beszélgetni. Gyorsan rájöttünk, hogy mennyi hasonlóság és egyben mennyi különbözőség van köztünk, ami által gyorsan kialakult egy vonzalom” – árulta el szemérmesen mosolyogva Jácint.
„Össze is költöztünk az első közös fészkünkbe”
„Jó pár randi eltelt, mire úgy éreztük, hogy egymáshoz tartozunk, de mára már egész biztossá vált, hogy a találkozásunk sorsszerű volt. Jó ideje együtt vagyunk már Kirával, de nem akartam a nyilvánosság előtt beszélni a szerelmemről, amíg nem éreztük azt, hogy ennek eljött az ideje. Most azonban már össze is költöztünk Pomázon, az első közös fészkünkbe, így már csak hazalátogatok Berzencére. A húsvéti ünnepeket ott töltöttük, aztán a májusban berobbanó koncertszezonban már a közös otthonunkban leszünk ismét” – ígérte a 20 éves énekes, akinek pörög a karrierje.
„Szerencsére az idei év legalább annyira eseménydúsnak ígérkezik, mint a tavalyi. Szépen telik a naptáram a nyári szezonra, de az első negyedévre sem panaszkodom, számos élményt szereztünk egymásnak a közönségemmel az év elején is. A lemezem szépen fogy, így a kiadóval szóban már meg is egyeztünk a folytatásról. Az ősszel megjelent lemezemből a terveim szerint lesz egy Petőfi rádiós élő stúdiókoncert, ami egyeztetés alatt van, bízom benne, hogy hamarosan erről is beszámolhatok majd. A produceremmel elkezdtük írni az új dalokat, hamarosan pedig elkezdődnek a stúdiómunkák is” – sorolta boldogan Jácint.
Bradics Jácint gyerekkora óta imádja a zenét
Bradics Jácint családjában sokan zenélnek, hamar kiderült, neki is van érzéke hozzá.
„A családom mindig, mindenben maximálisan mellettem áll. A zene terén talán ott dőlt el minden, amikor hatévesen apukám leültetett a zongorához és azt mondta, hogy játsszak, amit csak szeretnék. Ott csodálkoztak el azon, hogy egy nem sokkal előtte hallgatott dallamot minden iránymutatás nélkül játszottam el a klaviatúrán” – árulta el még 2024-ben.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre