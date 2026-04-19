Bradics Jácint szíve foglalt: össze is költözött titokzatos kedvesével

Bradics Jácint A Dal 2024 című műsorban szerzett országos ismertséget. A rajongók hamar felfedezték, hogy kellemes orgánumához jól passzolnak Zámbó Jimmy dalai, sőt, ha úgy akarja, megtévesztésig hasonló a hangszínük. A zenei csodagyereknek is tartott Jácint kiélvezte a hirtelen sikert, ám azóta megállapodott, szerelmével fontos mérföldkövet pipáltak ki.

Bradics Jácint régóta foglalkozik zenével, nevét és hangját két éve ismerte meg szélesebb körben az ország Fotó: MTVA

„Sokáig nem kerültünk közeli kapcsolatba”

Bradics Jácint magánéletét tekintve igencsak diszkrét, így nem csoda, ha hónapokig azt sem verte nagy dobra, hogy szerelmes. Most azonban megtört a jég, lapunknak kedves részleteket árult el a párkapcsolatáról.

„Kirával elég régóta ismertük egymást látásból, de igazából személyesen sokáig nem kerültünk közeli kapcsolatba. A legutóbbi születésnapján felköszöntöttem és végül ennek apropóján kezdtünk el beszélgetni. Gyorsan rájöttünk, hogy mennyi hasonlóság és egyben mennyi különbözőség van köztünk, ami által gyorsan kialakult egy vonzalom” – árulta el szemérmesen mosolyogva Jácint.

„Össze is költöztünk az első közös fészkünkbe”

„Jó pár randi eltelt, mire úgy éreztük, hogy egymáshoz tartozunk, de mára már egész biztossá vált, hogy a találkozásunk sorsszerű volt. Jó ideje együtt vagyunk már Kirával, de nem akartam a nyilvánosság előtt beszélni a szerelmemről, amíg nem éreztük azt, hogy ennek eljött az ideje. Most azonban már össze is költöztünk Pomázon, az első közös fészkünkbe, így már csak hazalátogatok Berzencére. A húsvéti ünnepeket ott töltöttük, aztán a májusban berobbanó koncertszezonban már a közös otthonunkban leszünk ismét” – ígérte a 20 éves énekes, akinek pörög a karrierje.

„Szerencsére az idei év legalább annyira eseménydúsnak ígérkezik, mint a tavalyi. Szépen telik a naptáram a nyári szezonra, de az első negyedévre sem panaszkodom, számos élményt szereztünk egymásnak a közönségemmel az év elején is. A lemezem szépen fogy, így a kiadóval szóban már meg is egyeztünk a folytatásról. Az ősszel megjelent lemezemből a terveim szerint lesz egy Petőfi rádiós élő stúdiókoncert, ami egyeztetés alatt van, bízom benne, hogy hamarosan erről is beszámolhatok majd. A produceremmel elkezdtük írni az új dalokat, hamarosan pedig elkezdődnek a stúdiómunkák is” – sorolta boldogan Jácint.