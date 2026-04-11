Bella Hadid szexi képei újra felrobbantották az internetet

Bella Hadid ismét felrobbantotta az internetet, a világhírű szupermodell ezúttal egy elképesztően látványos fotózáson vett részt, amellyel saját parfümjét népszerűsíti és persze a rajongók sem maradtak szó nélkül.

Bella Hadid alakja mindenkit lenyűgözött Fotó: AFP

Bella Hadid lapos hasa állt a figyelem középpontjában

A gyönyörű modell egy csillogó, finoman áttetsző, csipkével díszített ruhába bújt, ami alig bízott bármit is a képzeletre. A merész, szaggatott hatású darab szinte második bőrként simult rá, kihangsúlyozva tökéletes alakját, és jócskán megvillantva idomait. Nem csoda, hogy a kommentelők azonnal elárasztották a képeket, sokan egyszerűen nem hittek a szemüknek.

Különösen Bella elképesztően lapos hasa került a figyelem középpontjába, a rajongók szerint szinte hibátlan a formája, és rengetegen bevallották, hogy ilyen alakról álmodnak. A modell azonban nem állt meg a stúdióban készült képeknél.

Az Instagram-oldalán megosztott képeken látszódik, hogy a fotózás egy pontján a sellős hangulatot idéző szettben a tenger felé vette az irányt, és a hullámok között folytatta a pózolást. A vízben állva, majd részben alámerülve, még tovább fokozta a látványt, miközben érzékien fújta magára a parfümöt.