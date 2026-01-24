RETRO RÁDIÓ

Tökéletes popsit villantott Bella Hadid, alig takarja valami a modell fenekét

A modell kivágott ruhában mutatta meg tökéletesen kerek fenekét.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.24. 21:00
Bella Hadid szupermodell szexi

Mindenkinek tátva maradt a szája, aki látta a gyönyörű modell, Bella Hadid új fotóját. Az amerikai bombázó a világ egyik legszebb nője és újra bebizonyította, miért érdemelte ki a címet.

Bella Hadid megmutatta tökéletes popsiját
Bella Hadid a világ egyik leghíresebb szupermodellje     Fotó: AFP

A világhírű szupermodell egy baráti társaságban eltöltött, hangulatos kártyapartiról posztolt az Instagramon, ahol rögtön fel is robbantotta a közösségi oldalt. A fotón ellenállhatatlanul néz vissza a kamerába: arcát egy titokzatos fekete maszk részben elfedi, miközben merészen kivágott ruhája sejtelmesen engedi láttatni szexi hátát

A dögös felvételen a fekete ruha kivágása egyenesen a fenekéig tart, de a kerek popsit sem sok szövet takarja el. Vízszintes bevágásokon keresztül láthatjuk a modell idomait. Bella Hadid csupán egy képpel képes elcsábítani a rajongóit, a követői megőrülnek a szexi fotó láttán.

 

