Zuhanyozás közben kapták lencsevégre Metzker Vikit

Metzker Viktória magyar DJ és modell, akit 2007-ben Az év playmate-jévé választottak Magyarországon. A népszerű DJ bomba formában van, és ezt nem is fél megmutatni. Közösségi oldalán rendszeresen megörvendezteti követőit szexi tartalmakkal.

Nincs volt ez másként most sem, ugyanis élénk színű bikiniben, a rázúduló esőcseppekkel szexizett Metzker Viki.

Komoly fotós a szerelmem

– írta dögös fotóihoz Metzker Viki.