Zuhanyozás közben kapták lencsevégre Metzker Vikit

Metzker Viki alaposan felforrósította a hangulatot.

Szerző: K. C.
Létrehozva: 2026.03.09. 07:00
Módosítva: 2026.03.09. 12:15
metzker viki szexi modell

Metzker Viktória magyar DJ és modell, akit 2007-ben Az év playmate-jévé választottak Magyarországon. A népszerű DJ bomba formában van, és ezt nem is fél megmutatni. Közösségi oldalán rendszeresen megörvendezteti követőit szexi tartalmakkal. 

Nincs volt ez másként most sem, ugyanis élénk színű bikiniben, a rázúduló esőcseppekkel szexizett Metzker Viki. 

Komoly fotós a szerelmem

– írta dögös fotóihoz Metzker Viki. 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
