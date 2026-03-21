Az új albuma borítóján jelentette be terheségét a híres rapper

A népszerű rapper Latto új albuma, a Big Mama borítóján, valamint legfrissebb dalának klipjében árulta el, hogy első gyermekét várja. A rapper intim pillanatokat osztott meg a videoklipjében, többek között csupasz pocakját és pozitív terhességi tesztjét.

A fiatal rapper terhes pocakkal is dolgozik Fotó: pexels.com

Március 20-án a 27 éves előadó – polgári nevén Alyssa Michelle Stephens – jelentette be az örömhírt, amikor megosztotta készülő Big Mama című lemezének borítóját és a Business & Personal című dal videoklipjét.

Negyedik stúdióalbumának borítóján Latto egy kis gepárdot tart a karjában, miközben egy áttetsző, rövid fekete felsőben és köpenyben megmutatja várandós pocakját.

Az új dal klipjéből is közzétett egy részletet, amelyben fehér csipkemelltartóban és rövidnadrágban látható, ismét hangsúlyozva gömbölyödő hasát. A jelenetben egy hintaszékben ülve rappel, közben a kamerába kacsint és mosolyog.

A videó egy pontján egy kéz is feltűnik, feltehetően párjáé, a szintén rapper 21 Savage-é, amely gyengéden a hasára simul. Latto 2025 szeptemberében erősítette meg, hogy évekig tartó találgatások után kapcsolatban él a 21 Savage nevű zenésszel. A 33 éves előadó három gyermek édesapja az előző kapcsolataiból van két fiai Kamari és Ashaad, valamint lánya Rhian.

A kapcsolatukról először 2020 decemberében kezdtek pletykálni, miután megjelent közös daluk, a Pull Up. Később, 2022-ben ismét együtt dolgoztak, majd 2023-ban a rajongók egy új tetoválást szúrtak ki Latto füle mögött, amelyen feltehetően a Shéyaa név szerepel, ez 21 Savage valódi keresztneve.

Latto egy Instagram Live során is megmutatta növekvő pocakját, miközben az új dalára táncolt - írja a People.