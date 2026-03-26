„Hihetetlen, hogy eltelt egy év” – Pély Barna megható fotóval ünnepelte kislánya első születésnapját
Egy év alatt teljesen megváltozott az élete, és ma már minden napját a családja határozza meg. Pély Barna szerint kislánya érkezése valódi újjászületést hozott számára.
Pély Barna neve több mint húsz éve ismert a hazai könnyűzenei életben, azonban most egy egészen más szerepben találta meg önmagát. Az énekes ma már elsősorban édesapaként tekint magára, és úgy érzi, kislánya születése teljesen új fejezetet nyitott az életében.
Pély Barna – 5 fontos tény róla
- Kislánya, Abigél 2025. március 24-én született meg, első közös gyermekük feleségével, Évivel.
- Feleségével 2022 nyarán házasodtak össze, miután kapcsolatuk a közös munka során alakult ki szerelemmé.
- 2024 decemberében jelentette be, hogy gyermeket várnak.
- 2025-ben töltötte be az 50. életévét, amelyet jubileumi koncerttel is ünnepelt.
- Máté Péter-díjas zenész, a United egykori frontembere és több tehetségkutató műsor szakmai szereplője.
Pély Barna kislánya szülinapját ünnepli
Az előadó nemrég egy különleges pillanatot is megosztott rajongóival, ugyanis Pély Barna kislánya, Abigél betöltötte az első életévét. A büszke édesapa egy megható fotóval, és személyes üzenettel ünnepelte a jeles napot.
Elfújtuk az első gyertyát. Hihetetlen, hogy eltelt egy év, eddigi életem legcsodálatosabb éve. Köszönjük, hogy vagy nekünk, Abigél
– írta közösségi oldalán.
Új életet hozott számára az apaság
Pély Barna korábban is beszélt arról, hogy a gyermek érkezése mennyire megváltoztatta őt. Az énekes szerint ez az időszak valódi újjászületést jelent számára.
Ez egy csodálatos új korszak, mondhatnám újjászületés az életemben Abigélnek köszönhetően. Mi közösen vállaltunk gyereket, ezért minden teendőből kiveszem a részem, és nagyon élvezem
– mesélte.
Az előadó azt is fontosnak tartja, hogy aktív része legyen a mindennapoknak, és minél több időt töltsön kislányával.
Elárasztották őket a jókívánságok
A születésnapi poszt után rengeteg gratuláció érkezett a családhoz, nemcsak rajongóktól, hanem ismert művészektől is. A szeretetáradat Pély Barnát is meghatotta, aki külön üzenetben mondott köszönetet.
„Köszönjük ezt az elképesztő mennyiségű jókívánságot és szeretetet. Mi is minden jót kívánunk nektek szeretettel: Abigél, Évi és Barna” – írta.
Az énekesnő Szandi is jókívánságait fejezte ki:
Isten éltesse sokáig egészségben, szeretetben ezt a gyönyörű kislányt!
A rajongók szerint a családi fotó különösen megható lett, sokan kiemelték, mennyire látszik Barnán, hogy mennyire élvezi az apaság minden pillanatát. Úgy tűnik, Pély Barna számára most a család jelenti a legnagyobb boldogságot, és minden jel arra utal, hogy élete egyik legszebb időszakát éli.
