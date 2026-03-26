„Hihetetlen, hogy eltelt egy év” – Pély Barna megható fotóval ünnepelte kislánya első születésnapját

Pély Barna neve több mint húsz éve ismert a hazai könnyűzenei életben, azonban most egy egészen más szerepben találta meg önmagát. Az énekes ma már elsősorban édesapaként tekint magára, és úgy érzi, kislánya születése teljesen új fejezetet nyitott az életében.

Pély Barna Instagramon mutatta meg kislányát, 1 éves lett Abigél Fotó: Instagram

Pély Barna – 5 fontos tény róla Kislánya, Abigél 2025. március 24-én született meg , első közös gyermekük feleségével, Évivel.

, első közös gyermekük feleségével, Évivel. Feleségével 2022 nyarán házasodtak össze , miután kapcsolatuk a közös munka során alakult ki szerelemmé.

, miután kapcsolatuk a közös munka során alakult ki szerelemmé. 2024 decemberében jelentette be , hogy gyermeket várnak.

, hogy gyermeket várnak. 2025-ben töltötte be az 50. életévét , amelyet jubileumi koncerttel is ünnepelt.

, amelyet jubileumi koncerttel is ünnepelt. Máté Péter-díjas zenész, a United egykori frontembere és több tehetségkutató műsor szakmai szereplője.

Pély Barna kislánya szülinapját ünnepli

Az előadó nemrég egy különleges pillanatot is megosztott rajongóival, ugyanis Pély Barna kislánya, Abigél betöltötte az első életévét. A büszke édesapa egy megható fotóval, és személyes üzenettel ünnepelte a jeles napot.

Elfújtuk az első gyertyát. Hihetetlen, hogy eltelt egy év, eddigi életem legcsodálatosabb éve. Köszönjük, hogy vagy nekünk, Abigél

– írta közösségi oldalán.

Pély Barna élete teljesen megváltozott kislánya érkezése óta Fotó: Rosta Márk, Horváth Miklós

Új életet hozott számára az apaság

Pély Barna korábban is beszélt arról, hogy a gyermek érkezése mennyire megváltoztatta őt. Az énekes szerint ez az időszak valódi újjászületést jelent számára.

Ez egy csodálatos új korszak, mondhatnám újjászületés az életemben Abigélnek köszönhetően. Mi közösen vállaltunk gyereket, ezért minden teendőből kiveszem a részem, és nagyon élvezem

– mesélte.

Az előadó azt is fontosnak tartja, hogy aktív része legyen a mindennapoknak, és minél több időt töltsön kislányával.

Elárasztották őket a jókívánságok

A születésnapi poszt után rengeteg gratuláció érkezett a családhoz, nemcsak rajongóktól, hanem ismert művészektől is. A szeretetáradat Pély Barnát is meghatotta, aki külön üzenetben mondott köszönetet.

„Köszönjük ezt az elképesztő mennyiségű jókívánságot és szeretetet. Mi is minden jót kívánunk nektek szeretettel: Abigél, Évi és Barna” – írta.