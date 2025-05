Pély Barna az apaságról vallott: „Még soha nem voltam ilyen boldog”

Rögtön a születésénél vele voltam és fogtam a kezét. Azóta is sok időt töltök vele, és fogok is. Nehezen tudnám pontosan megfogalmazni a boldogság fokát, amit érzek a születése óta. Az egyik barátomnak azt mondtam egy hete, hogy még soha nem voltam ilyen boldog. Egyébként mindenki ezt mondja, aki már átélte, hogy gyermeke született, de most már nekem is teljesen természetes és csodálatos dolog édesapának lenni