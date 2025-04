„Korábbra kellett hozni a szülés időpontját” – Pély Barna nem hallott titkot mesélt a kislányáról

Alig több mint két hete teljesen a feje tetejére állt Pély Barna és felesége élete. Vagyis talán nem is annyira. Szülők lettek, de mint mondják, olyan érzés, mintha a kis Abigél mindig is velük lett volna… A Megasztár korábbi zsűritagja a Metropolnak mesélt az első hetekről apukaként.

Pély Barna a kislánya érkezése utáni hetekről mesélt (Fotó: Hevesi Norbert/Bors )

Pély Barna: Nagyon hálásak vagyunk

„Sok mindent képzeltünk, de ez olyan leírhatatlanul fantasztikus érzés, amit nehezen lehet megfogalmazni. Amikor hazaértünk a kórházból, olyan érzés töltött el, mintha Abigél mindig is itt lett volna velünk, csak még nem született meg. Most végre teljes a családunk” – fogalmazott mosolyogva az énekes a Metropolnak.

Hozzátette, nagy volt az izgalom, a bébi ugyanis a vártnál korábban akart világra jönni.

„Mint minden várandósság alatt, folyamatos orvosi felügyelet alatt vannak az anyák és a babák. Így volt ez Évivel és Abigéllel is. Végül úgy alakult, hogy egy picit korábbra kellett hozni a szülés időpontját. Nagyon hálásak vagyunk minden orvosnak, szülésznőnek és nővérnek, akik a várandósság alatt végigkísértek minket, illetve, akik a születésnél és utána is segítettek, amíg a kórházban voltunk” – értettek egyet a szülők.

Barna még elárulta:

„Mindenhol ott lehettem. Évit is támogattam, amennyire tudtam a szülőszobában. Én tartottam először a kezemben ezt a szépséget, és én vágtam el a köldökzsinórt is. A kórházban is végig velük voltam, úgyhogy eddig csak annyi időt töltöttem külön tőlük, amíg lementem a boltba vásárolni vagy elugrottam A Nagy Duettbe Curtissel, hogy előadjuk a Hófehér jaguar 2025-ös verzióját” – idézte fel mosolyogva.

Pély Barna: „Ahol tudok, segítek”

Pély Barna korábban már elmondta, egyáltalán nem bánja, hogy 49 évesen lett édesapa, úgy érzi, most érett meg a feladatra.

„Kezdenek kialakulni a feladatok. Nyilván ahol nagyobb fizikai erőre van szükség, azt mindig én csinálom, de szeretem kivenni a részem a fürdetésből, az altatásból és etetésből is, ha éppen úgy alakul. Szeretem dajkálni a picit és érezni a lélegzését. Persze Évinek több dolga van a babával, de ahol tudok, segítek. Először azt gondoltuk, hogy majd csak én énekelek neki altatódalokat, de mivel mind a ketten altatunk, ezért mindketten szoktunk. Sokat rögtönzünk mókás-meditatív szövegeket és dallamokat a babának arról, hogy éppen mi történt aznap velünk.”