Pély Barna kislánya már a zongorával ismerkedik: „Abigél nagyon érdeklődő, rengeteget mosolyog”

Az énekes tavaly lett édesapa, ami fenekestől fordította fel az életét. Pély Barna azonban nem is lehetne boldogabb feleségével, kislányával pedig már el is kezdte megismertetni a zongorát.
A Magyar Arany Érdemkereszttel kitüntetett, Artisjus- és Máté Péter-díjas énekes-gitáros-dalszerző tavaly édesapa lett, megkeresésükre mesélt a szülői lét felelősségéről és boldogságáról. A turné dalait kiadták CD-n és bakelit lemezen, a Magyar Zene Házában tartott különleges, jubileumi koncerten pedig fellépett vele Szulák Andrea, Pál Dénes és Curtis. Pély Barna koncertturnét tervez, és már tervben van a 2027-es évnyitó show is. A Pély Barna 50 turné dalai megjelentek különleges bakelit- és CD-kiadásban is. Pély Barna örömmel látta a bakelit reneszánszát, ez is közrejátszott a döntésben.
A mai streaming világban elkezdtek felértékelődni a kézzelfogható dolgok. Ennek az egyik eredménye a bakelit új reneszánsza. De egy komolyabb élő koncert-show is ebbe a csoportba tartozik, és az olyan koncertélmények, ahol akár a közönséggel való kommunikációban, vagy épp a zenei megfogalmazásokban helyet kap a rögtönzés. Az improvizációt még nem tudta kisajátítani magának a Mesterséges Intelligencia
– mesélte megkeresésünkre Pély Barna. Körülbelül 30 vinly lemeze van, amit magának vett vagy kapott valakitől, és most végre van kiadványa is a klasszikus hanghordozón. Az énekes nem tartja magát gyűjtőnek, de most talán eljött ennek az ideje. Emlékszik az első lemezre, amely nagy hatással volt rá.
Michael Jackson Bad című albuma számomra frenetikus a mai napig. Talán 1982-ben kaptam, kívülről tudtam az összes dalt. Szerintem ez alapozta meg az énekesi karrieremet.
Pély Barna Csináljuk a fesztivált-beli szereplése sokat jelentett az énekesnek
A Csináljuk a fesztivált!-ban középdöntős Pély nagyon örül, hogy szerepelhet a show-ban, ami nem csupán énekesként jelent neki sokat.
Nagyon fontos, hogy miközben egy művésznek őszintén önmagát kell adnia, mégis eközben érdemes tisztelettel adózni azon dalok, előadók és korszakok előtt, amelyek nélkül nem fejlődhetett volna ki a saját stílusa. Erre tökéletes műsor a Csináljuk a fesztivált!. Emellett végre találkozhat az ember a többi szakmabeli barátjával, ismerősével.
A zsűritagokkal kiváló a kapcsolata, Korda Györgyék például még kártyázni is tanították egyszer egy tévéműsorban. Az énekes felesége a szüleinél épp most bukkant tőlük egy régi Korda György-Balázs Klári lemezre, amit szeretnének velük dedikáltatni.
Az énekes zsűrizett is évekig, például a modern hazai popzenét sokban meghatározó első három Megasztár-évadban, amelyekben olyan előadók lettek ismertek, mint Tóth Vera, Oláh Ibolya, Caramel, Tóth Gabi, Rúzsa Magdi vagy Gáspár Laci. „Zsűrizni nehéz, könnyen megbánthatsz valakit az akaratodon kívül. Ugyanakkor sokan kíváncsiak a véleményedre, és egy versenyben szükséges különbséget tenni a versenyzők között. Én szeretek zsűrizni, főleg, ha a véleményemmel segíthetek egy-egy előadónak, zenekarnak a szakmai fejlődésében” – mondta a zenész.
A Magyar Zene Házában adott szombaton egy különleges koncertet, amely nagy élmény marad nemcsak neki, de a közönségnek is, ahol kislányának írt dalát is előadta. „Amikor a Végső Vallomást énekelte az összes néző teli torokból, akkor nagyon meghatódtam, és akkor is, amikor az Abigélnak írt dalom előtt együtt örültek velem, hogy megszületett.”
A zenekarom és a sztárvendégeim, Szulák Andrea, Pál Dénes, Curtis szeretete is nagyon jól esett, jó volt velük egy színpadon állni.
„És a végén az igazi meglepetés az volt, hogy Pindroch Csaba és Verebes Linda hozott be nekem egy tortát. Ennek az a története, hogy a koncertek előtti felkonfot Csaba mondta fel. Ez is nagyon megható pillanat volt.”
Pély Barna családja: Abigél már ismerkedik a zongorával
Pély Barna és felesége, Éva, 2025 márciusában átélték az egyik legnagyobb örömöt: megszületett a kislányuk.
Ez egy új életforma, de szeretek felelősségteljes apa lenni, úgyhogy nem érzem, hogy kimaradok valamiből. Nyilván vannak nem várt feladataink, de megoldjuk. Fejlődni kell. Abigél pedig remekül van, nagyon kedves kislány. Igazi szeretetbomba és egyben „kisfőnök” is… Abigél nagyon érdeklődő, rengeteget mosolyog. Nagyon szívesen nyomkodjuk együtt a zongorát. Ez nekem is hatalmas élmény. De nagyon szeretek vele játszani és minden teendőből kivenni a részem...
Noha teljesen átalakult az élete, a legtöbb dologra fel volt készülve. „Amire nem, azon dolgozom, és nem negatívumként élem meg, hanem feladatnak, amit meg kell oldanunk családilag, közösen. Legfőképpen a munkabeosztást kell most jól átgondolni. De végigturnéztuk az elmúlt évet, csináltam egy nagylemezt, úgyhogy összességében egész jól megy az időbeosztás” – vélekedett. – A baba érkezése után éreztem, hogy teljes lett a családom, soha nem voltam még ilyen boldog. És bizony éjjel is felkelek, ha pelenkázni kell a kicsit” – mesélt korábban az apaságról.
Mint mondta a gitáros-énekes, 2026-ban folytatódik az országjárásuk a zenekarával. Szeretnének minél több helyen fellépni, céljuk minél több embernek megmutatni a show-t, és már dolgoznak egy jövő év eleji, budapesti Pély Barna 50 + Ráadás koncerten.
