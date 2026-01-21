Pély Barna kislánya már a zongorával ismerkedik: „Abigél nagyon érdeklődő, rengeteget mosolyog”

Pély Barna és zenekara nagy bulit csapnak

(Fotó: Rosta Márk, Horváth Miklós)

A zsűritagokkal kiváló a kapcsolata, Korda Györgyék például még kártyázni is tanították egyszer egy tévéműsorban. Az énekes felesége a szüleinél épp most bukkant tőlük egy régi Korda György-Balázs Klári lemezre, amit szeretnének velük dedikáltatni.

Az énekes zsűrizett is évekig, például a modern hazai popzenét sokban meghatározó első három Megasztár-évadban, amelyekben olyan előadók lettek ismertek, mint Tóth Vera, Oláh Ibolya, Caramel, Tóth Gabi, Rúzsa Magdi vagy Gáspár Laci. „Zsűrizni nehéz, könnyen megbánthatsz valakit az akaratodon kívül. Ugyanakkor sokan kíváncsiak a véleményedre, és egy versenyben szükséges különbséget tenni a versenyzők között. Én szeretek zsűrizni, főleg, ha a véleményemmel segíthetek egy-egy előadónak, zenekarnak a szakmai fejlődésében” – mondta a zenész.

Pély Barna koncertje a Magyar Zene Házában

(Fotó: Rosta Márk)

A Magyar Zene Házában adott szombaton egy különleges koncertet, amely nagy élmény marad nemcsak neki, de a közönségnek is, ahol kislányának írt dalát is előadta. „Amikor a Végső Vallomást énekelte az összes néző teli torokból, akkor nagyon meghatódtam, és akkor is, amikor az Abigélnak írt dalom előtt együtt örültek velem, hogy megszületett.”

A zenekarom és a sztárvendégeim, Szulák Andrea, Pál Dénes, Curtis szeretete is nagyon jól esett, jó volt velük egy színpadon állni.

„És a végén az igazi meglepetés az volt, hogy Pindroch Csaba és Verebes Linda hozott be nekem egy tortát. Ennek az a története, hogy a koncertek előtti felkonfot Csaba mondta fel. Ez is nagyon megható pillanat volt.”

Szulák Andrea és Pély Barna a januári bulin

Fotó: Rosta Márk

Pély Barna családja: Abigél már ismerkedik a zongorával

Pély Barna és felesége, Éva, 2025 márciusában átélték az egyik legnagyobb örömöt: megszületett a kislányuk.

Ez egy új életforma, de szeretek felelősségteljes apa lenni, úgyhogy nem érzem, hogy kimaradok valamiből. Nyilván vannak nem várt feladataink, de megoldjuk. Fejlődni kell. Abigél pedig remekül van, nagyon kedves kislány. Igazi szeretetbomba és egyben „kisfőnök” is… Abigél nagyon érdeklődő, rengeteget mosolyog. Nagyon szívesen nyomkodjuk együtt a zongorát. Ez nekem is hatalmas élmény. De nagyon szeretek vele játszani és minden teendőből kivenni a részem...

Noha teljesen átalakult az élete, a legtöbb dologra fel volt készülve. „Amire nem, azon dolgozom, és nem negatívumként élem meg, hanem feladatnak, amit meg kell oldanunk családilag, közösen. Legfőképpen a munkabeosztást kell most jól átgondolni. De végigturnéztuk az elmúlt évet, csináltam egy nagylemezt, úgyhogy összességében egész jól megy az időbeosztás” – vélekedett. – A baba érkezése után éreztem, hogy teljes lett a családom, soha nem voltam még ilyen boldog. És bizony éjjel is felkelek, ha pelenkázni kell a kicsit” – mesélt korábban az apaságról.