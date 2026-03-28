Juj, de feszül a piros trikó Metzker Viki mellén

A gyönyörű lemezlovas az elmúlt időszakban számtalan képpel örvendeztette meg a rajongóit Thaiföldön átélt kalandjai okán. Szerencsére a hazatérése után sem hagyott fel a szebbnél-szebb képek posztolásával, a rajongók nagy örömére. Metzker Viki most feszülős piros trikóban pózolt.

Metzker Viki dögös piros trikóba keresi a farkast

Magyarország egyik legkedveltebb lemezlovasa ezúttal az egyszerűség mellett döntött: egy piros, kivágott trikóban pózolt a kamera előtt. A felső tökéletesen kiemeli Viki gyönyörű szőke haját és a tetoválásait. Egy kép erejéig még szürke cicája is megjelent a fotósorozatban.

Bejegyzésében piros felsőjére utalva egy játékos kérdést tett fel, amelyet egy farkas és egy kosár emojival egészített ki. Ezzel egyértelműen a Grimm fivérek által világhírűvé vált Piroska és a farkas című mesére célzott: „Na, hol van a...” – olvasható a bejegyzésben.

A fotósorozat azonnal elnyerte a rajongók tetszését, akik nemcsak lájkokkal, de kommentekkel is ellátták a DJ bejegyzését:

„De jó képek! Szuper ez a piros ruha! Gyönyörű vagy, mint mindig!” – írta az egyik rajongó.

Volt, aki a macskával készült közös képre reagált: „De szép cica! Ok, Te is szép vagy, Viki!”

Egy dologban azonban mindenki egyetért: a lemezlovas minden fotón lenyűgözően fest. Ezekről a fotókról pedig kár lenne lemaradni, íme Metzker Viki legfrissebb szexi képei: