Két éve józan: Király Viktor második születésnapját ünnepli

Már a környezete sem nézte jó szemmel és többen elhatárolódtak attól az életstílustól, amit korábban képviselt. Király Viktor mélypontján kis híján a házassága is tönkrement. Két éve azonban teljes fordulatot vett az élete.

Király Viktor hálás azoknak, akik kitartottak mellette a rögös úton (Fotó: Máté Krisztián)

Király Viktor második születésnapját ünnepli

Király Viktor életében komoly fordulat állt be az elmúlt két évben. A karrier és a magánélet válságos szakasza után az énekes felismerte, hogy az alkoholfogyasztása nagyban hozzájárult ahhoz, hogy ilyen nehéz helyzetbe került, és tudatosan döntött a változás mellett.

Két éve letettem az alkoholt. Azóta nincs köd. Erősebb lettem. Minden szinten

– írta Viktor, aki március végén ünnepeli „második születésnapját”.

Idén nem 42 éves leszek, hanem az újjászületés után kettő.

Ez az időszak nemcsak a józanság eléréséről szólt, hanem arról is, hogy visszanyerte a kontrollt az élete felett, és újra összekapcsolódott feleségével, Király-Virág Anitával, akivel korábban a válás szélére sodródtak. A pár több mint egy évig élt külön, míg Viktor életmódja tarthatatlanná vált, de a nehézségek ellenére sikerült új alapokra helyezniük a kapcsolatukat, ami egy rendkívül tudatosan kezelt, szilárd alapokra épített házasságként működik tovább.

Király Viktor felesége büszke férjére a gyökeres életmódváltás miatt (Fotó: Mediaworks archív)

Király Viktor alkohol nélkül kívül-belül szárnyal

Az életmódváltás része volt a komoly sportprogram is. Király Viktor fogyása látványos volt: a Sztárboxra való felkészülés során napi szinten, akár kétszer is edzett, és kilenc hónap alatt hihetetlen átalakuláson ment keresztül. Több mint 20–25 kilótól szabadult meg, izmosabb lett, és a súlyát azóta is tartja. A box ma már szinte szenvedélye lett, kemény edzésekkel és sérülésekkel, például monoklival együtt is folytatta a tréningeket. Az énekes saját bevallása szerint az egész folyamat – a józanság elérése, a házassága rendbehozatala és a teste átformálása – rendkívüli akaraterőt igényelt, de a sikerélmény mindenért kárpótolta. Most már nemcsak fizikailag erősebb, hanem mentálisan is stabilabb, és büszkén osztja meg az elért eredményeit a rajongóival.