Király Linda: Amióta az eszemet tudom, mindig volt kutyám

Király Linda és hűséges boston terrierje, Brooklyn elválaszthatatlanok egymástól. Király Linda gyerekkora óta rajong a kutyákért.

Szerző: N. V.
Létrehozva: 2026.03.22. 15:30
Király Linda egykori kutyusa, Seven már örökre elaludt, ám az énekesnő szívében mindig lesz hely egy házi kedvencnek. Brooklyn, a játékos, de makacs boston terrier színesebbé teszi a gazdája életét. 

Király Linda Brooklynnal (Fotó: hot! magazin/ archív)

Az első kutyám Seven volt, őt örökbe fogadtam. Bár fajtiszta bos­ton terrier volt, voltak egészségi problémái, viszont én azonnal beleszerettem. Seven 17 éves koráig élt velem. Amióta az eszemet tudom, mindig volt kutyám, gyerekkoromtól kezdve. Először skót juhászunk volt, aztán rottweiler. Amikor lemezszerződésem lett, és egyedül mentem vissza Amerikába, nagyon egyedül éreztem magam, úgyhogy szerettem volna egy kutyát. Az volt az elsődleges szempont, hogy tudjon velem utazni, ezért jött a bos­tonterrier-mániám

– mesélte Király Linda a hot! magazinnak.

Linda elárulta, hogy Brooklyn öntörvényű, így leginkább jutalomfalattal lehet rávenni az együttműködésre.

„Brooklynnal átlagosan indul a reggelünk. Hét órakor lemegyek vele a ház elé sétálni, elvégzi a dolgát, ezt követi az etetés. Borzasztó makacs, hiába vetek be különböző trükköket. Csak akkor hajlandó megcsinálni, amit kérek, amikor ő szeretné, és persze csak akkor, ha kajáról van szó. Kutyaoviba is szoktam vinni, ráadásul most az anyukáméknak is lett egy új kutyusuk, úgyhogy nagyokat játszanak Brooklynnal.”

Az e heti hot! magazinban további érdekes sztártörténeteket találsz! (Fotó: hot! magazin)

 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
