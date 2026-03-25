Kiderült, képes lesz-e Katalin hercegné pótolni a néhai királynőt

Hatalmasat ment az elmúlt napokban a brit királyi család „álompárja”. Bár a protokoll szerint III. Károly volt a házigazda a nigériai küldöttség tiszteletére rendezett windsori banketten, a figyelem középpontjába mégis Vilmos herceg és Katalin hercegné került. A hercegi pár láthatóan egyre több terhet vesz le az uralkodó válláról, és úgy mozognak a nemzetközi diplomácia porondján, mintha világéletükben a trónra készültek volna.

Katalin hercegné nemcsak ragyogó megjelenésével, hanem magabiztos fellépésével is bebizonyította, hogy készen áll a trónra Fotó: i-Images / eyevine

Süketítő válasz a nagy kérdésre: Katalin hercegnéből jó királyné válna?

A brit sajtóban egyre többen suttogják: a váltás közelebb lehet, mint gondolnánk. Katie Nicholl királyi szakértő nem köntörfalazott, amikor a hercegné jövőjéről kérdezték.

Megkérdeztem valakit, aki nagyon jól ismeri Vilmost és Katalint, hogy a hercegné készen áll-e a következő lépcsőfokra, hogy királyné legyen. A válasz egy határozott, süketítő ’igen’ volt

– árulta el az írónő.

Bár a pár természetesen azt szeretné, ha Károly még hosszú évekig uralkodna, a szakértők szerint abszolút felkészültek és minden eszközük megvan ahhoz, hogy ha kell, holnap átvegyék az irányítást.

Modern szelek fújnak a palotában

Jennie Bond, a BBC korábbi tudósítója szerint Vilmosék frissességet és fiatalos lendületet hoztak az udvar merev falai közé. Legyen szó egy közös kávézásról, ahol Katalin azon viccelődik, hogy Vilmos nem is iszik kávét, vagy egy jótékonysági bringázásról, a pár között vibrál az összhang.

Láthatóan élvezik a munkájukat, és ez átragad az emberekre is

– tette hozzá Bond.

Vilmos ráadásul nem fél a változtatástól sem. A hírek szerint a jövő uralkodója már most a saját képére formálja a monarchiát: kevesebb személyzetet, kisebb udvartartást és több figyelmet akar fordítani a családja nyugalmára. Ebben pedig édesanyja, a néhai Diána hercegné örökségét viszi tovább: a monarchiának közvetlenebbnek és elérhetőbbnek kell lennie.

Diplomácia a ruhák mögött

Katalin a nigériai látogatás alatt azt is bebizonyította, hogy a stílus nála politikai fegyver. A banketten viselt smaragdzöld Andrew Gn estélyijével a nigériai zászló előtt tisztelgett, napközben pedig egy brit-nigériai tervező, Tolu Coker kabátruhájában jelent meg. Ez a fajta „ruha-diplomácia” korábban Erzsébet királynő védjegye volt, Katalin pedig láthatóan mesteri szinten sajátította el.