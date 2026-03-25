Kiderült, képes lesz-e Katalin hercegné pótolni a néhai királynőt
Minden szem a walesi hercegi párra szegeződött a legutóbbi diplomáciai eseményen. Miközben III. Károly király a nigériai elnököt fogadta, egyértelművé vált: Vilmos és Katalin már nem csak statiszták a palota életében. Egy bennfentes elárulta, mi a válasz a briteket leginkább foglalkoztató kérdésre: vajon Katalin hercegnéből jó királyné válna?
Hatalmasat ment az elmúlt napokban a brit királyi család „álompárja”. Bár a protokoll szerint III. Károly volt a házigazda a nigériai küldöttség tiszteletére rendezett windsori banketten, a figyelem középpontjába mégis Vilmos herceg és Katalin hercegné került. A hercegi pár láthatóan egyre több terhet vesz le az uralkodó válláról, és úgy mozognak a nemzetközi diplomácia porondján, mintha világéletükben a trónra készültek volna.
Süketítő válasz a nagy kérdésre: Katalin hercegnéből jó királyné válna?
A brit sajtóban egyre többen suttogják: a váltás közelebb lehet, mint gondolnánk. Katie Nicholl királyi szakértő nem köntörfalazott, amikor a hercegné jövőjéről kérdezték.
Megkérdeztem valakit, aki nagyon jól ismeri Vilmost és Katalint, hogy a hercegné készen áll-e a következő lépcsőfokra, hogy királyné legyen. A válasz egy határozott, süketítő ’igen’ volt
– árulta el az írónő.
Bár a pár természetesen azt szeretné, ha Károly még hosszú évekig uralkodna, a szakértők szerint abszolút felkészültek és minden eszközük megvan ahhoz, hogy ha kell, holnap átvegyék az irányítást.
Modern szelek fújnak a palotában
Jennie Bond, a BBC korábbi tudósítója szerint Vilmosék frissességet és fiatalos lendületet hoztak az udvar merev falai közé. Legyen szó egy közös kávézásról, ahol Katalin azon viccelődik, hogy Vilmos nem is iszik kávét, vagy egy jótékonysági bringázásról, a pár között vibrál az összhang.
Láthatóan élvezik a munkájukat, és ez átragad az emberekre is
– tette hozzá Bond.
Vilmos ráadásul nem fél a változtatástól sem. A hírek szerint a jövő uralkodója már most a saját képére formálja a monarchiát: kevesebb személyzetet, kisebb udvartartást és több figyelmet akar fordítani a családja nyugalmára. Ebben pedig édesanyja, a néhai Diána hercegné örökségét viszi tovább: a monarchiának közvetlenebbnek és elérhetőbbnek kell lennie.
Diplomácia a ruhák mögött
Katalin a nigériai látogatás alatt azt is bebizonyította, hogy a stílus nála politikai fegyver. A banketten viselt smaragdzöld Andrew Gn estélyijével a nigériai zászló előtt tisztelgett, napközben pedig egy brit-nigériai tervező, Tolu Coker kabátruhájában jelent meg. Ez a fajta „ruha-diplomácia” korábban Erzsébet királynő védjegye volt, Katalin pedig láthatóan mesteri szinten sajátította el.
A hercegné ugyanakkor a hétköznapi emberek nyelvén is ért. Amikor a Szent Patrik-nap alkalmából katonafeleségekkel találkozott, azonnal megtalálta a közös hangot a kisgyermekes anyukákkal.
Nektek egy anyuka-klubra lenne szükségetek!
– viccelődött Katalin, elismerve, hogy három gyerek mellett ő is tudja, milyen nehéz zsonglőrködni a feladatokkal.
Úgy tűnik, a britek megnyugodhatnak: ha eljön az idő, a korona jó kezekbe kerül – írja a brit Mirror.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre