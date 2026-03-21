Dopeman a Magyar Péter-filmről: Mintha egy diktátor emelkedését látnánk

A magyar politikai élet legmegosztóbb figurája, Magyar Péter körül egyre sűrűsödnek a viharfelhők, és ezúttal nem egy hivatásos elemző, hanem a hazai rap-szcéna fenegyereke, a buddhista tanításokban elmélyült Dopeman kongatta meg a vészharangot. A Tisza Párt első számú emberéről készült film után sokan próbálják megfejteni azt a különös, szinte delejes hatást, amelyet a politikus gyakorol a tömegekre. A látottak alapján azonban egyre többen vélik úgy, hogy a messiásváró hangulat mögött valójában egy hideg, számító és végletesen nárcisztikus személyiség húzódik meg, akinek felemelkedése nem a megváltást, hanem egyfajta sötét, kontrollált korszak kezdetét vetíti előre a hazai közéletben.

Dopeman nem kertelt a filmről

„Ez egy rendkívül nagy költségvetésű film, amit én nem feszegetnék most, hogy miből készült. Olyan volt, mint a Netflixen a szörnyetegekről készült sorozatok – mint Ed Gein vagy Jeffrey Dahmer – egyik új epizódja lenne. Fantasztikus kordokumentum. Ijesztő ez az egész MP-jelenség, aminek óriási tanulságai vannak már most” – árulta el Dopeman, azaz Pityinger László. A rapper szerint a politikus körül egyfajta mesterséges kultusz épült, amely azonban baljós történelmi párhuzamokat idéz.

Nem bántani akarom a főhőst, mert látom, hogy nagyon terhelt karmikus lánc az övé, de rettenetesen veszélyes. Fel akartak építeni egy Jézust, de közben nekem olyan, mintha egy diktátor emelkedését látnánk... elrejteni sem tudták. Olyan vészjósló dolgok mutatkoztak meg a film közben, amik rettentő ijesztőek, mint egy zárójelenet, szó szerint

– szögezte le meghökkenve.

Szerinte magáért beszél Magyar Péter mimikája és hangja

Dopeman rámutatott arra is, hogy a politikus fellépése mögött hiányzik az őszinte emberi rezdülés. Szerinte Magyar Péter képtelen leplezni valódi énjét a kamerák előtt:

Nincs semmilyen mimikája, a hangja teljesen egyenletes, nem mélyül, nagyon meredek. Fel sem fogom, hogyan ejthetett fogságba ennyi embert. Egyszerűen az a véleményem, hogy pszichopatikus személyiség. A stáb részéről annyira átjön a sarlatánság, hogy az elképesztő. Javasolnám, hogy független szakemberrel nézessék meg, mert nagyon ijesztő. Ennél mindenképp többet érdemelnének az ellenzéki szavazók

– fejtette ki.