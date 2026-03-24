Megdöbbentő pletyka kering Chuck Norris haláláról, reagált a magyar orvos

Elképesztő pletyka terjed Chuck Norris halála kapcsán az interneten, ami mellett képtelen volt szó nélkül elmenni dr. Novák Hunor csecsemő- és gyermekgyógyász.

Chuck Norrisszal példálóznak az oltásellenesek. Novák Hunor szerint ez veszélyes! (Fotó: AFP)

Rácuppantak az oltásellenesek Chuck Norris halálára

Chuck Norris is az oltás miatt halt meg! – hirdetik a rögeszmés oltásellenesek. Hirtelen halál, 86 évesen – egyértelmű, hát a KÓVID MÉREGINYEKSZIÓ! Külön Facebook-csoportjuk van a kamu-oltáskárosodottaknak, náluk, aki bármikor oltást kapott és az utána lévő években bármikor meghal, daganatos lesz, szívinfarktust kap, az újabb bizonyíték számukra, hogy az csak az oltástól lehet...

– kezdi a hülyeséget direkt hibásan író magyar gyermekorvos, aki az evidence-based, azaz a bizonyítékokra alapozó orvoslásban hisz.

Novák doktor így folytatja bejegyzését a 237 ezer követővel büszkélkedő Facebook-oldalán: „Az oltáselleneseknek egy szavukat sem lehet elhinni, ugyanilyen őrültség, amikor arról írnak, hogy az oltásban lévő alumínium veszélyes, vagy hogy autizmust okoz az oltás.”

Dr. Novák Hunor: a védőoltás be nem adása nem magánügy, hanem közegészségügyi kérdés,

és nem hagyhatjuk, hogy ilyen Chuck Norris is a vakcinától halt meg szerű »szakértők« döntsenek erről (Fotó: Cser Dániel)

Mindezek után felteszi a kardinális kérdést: „De beszéljünk egy fontos dologról: miért lenne veszélyes, ha eltörölnék a kötelező oltásokat, és csak választhatók lennének Magyarországon? Egyrészt most, ami kötelező, az teljesen ingyenes, nem kerül pénzbe, ez egy fontos szempont. Ha viszont választható lesz, ezenfelül azt hihetik sokan, az az oltás nem is olyan fontos, plusz sokan elfelejtenék, nem mennének el oltásra, nem váltanák ki a gyógyszertárban a receptet. Az eredmény nem az lenne, hogy a nem csak a társadalomban lévő mondjuk 3% oltásellenes, összeesküvés-elmélet hívő szülő nem oltatná be magát és gyermekét, hanem ennek sokszorosa lenne az oltatlan. Pusztán azért, mert elfelejtődik. Az pedig egyértelműen kedvez a járványoknak (lsd.: nyájvédelem, nyájimmunitás fogalma, amit az antivaxxerek és kötelező védőoltások ellen küzdők egyszerűen nem értenek meg). Például a kanyaró elleni ismétlő oltást 11 évesen kapják csak a gyermekek, tehát bármelyik 11 éves kor alatti gyermek erőteljesen veszélyeztetett lenne. Ha sok az oltatlan, egy puszta bevásárlás 10 éves gyermekével is veszélyes, azaz kockázatnak lehet kitéve gyermeke.”