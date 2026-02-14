Zoltán Erika: Ez az oldal képviseli azt a jövőképet, amit én is látni szeretnék
Különleges meglepetésben részesült az énekesnő az idei évértékelőn: a Várkert Bazár színpadáról köszöntötték fel a születésnapja alkalmából. Zoltán Erika őszintén beszélt a Borsnak arról, mit gondol Orbán Viktor évértékelő beszédéről.
A 2026-os évértékelő ünnepi pillanatokban bővelkedő rendezvényén Zoltán Erika különleges megtiszteltetésben részesült: Kavecsánszki Ádám, a Polgári Magyarországért Alapítvány elnöke a színpadról köszöntötte fel őt és Csisztu Zsuzsát a vasárnapi születésnapjuk alkalmából. A gesztus meghitt és váratlan momentumot hozott Zoltán Erika számára, akit az esemény után arról kérdezett a Bors, hogyan élte meg a rendezvényt.
Zoltán Erika az évértékelőn meglepő köszöntést kapott
Ez olyan váratlan és annyira kedves meglepetés volt, hogy az csak na! Pedig hál’ Istennek sok köszöntést kapok, de ilyen formában még soha nem volt részem. Nagyon jó érzés volt!
– kezdte a Borsnak Zoltán Erika.
Az énekesnő úgy véli, egy ilyen eseményen azért fontos jelen lenni, mert első kézből kaphat átfogó képet a világ alakulásáról és a jövőnk kilátásairól.
„Nagyon jól éreztem magam, mert természetesen érdekelt az egész, hiszen nagyon érdekel a saját jövőm, a családom jövője, az ország jövője. Éppen ezért ezt nem hagyhatom figyelmen kívül. De ami talán a legfontosabb, hogy ahogy közeledünk az áprilishoz, én azt sugallnám mindenhol az embereknek: tartsuk tiszteletben egymást és egymás véleményét. Ez nem egy ökölharc. Családokon, barátságokon belül ne forduljunk egymás ellen csak azért, mert valakinek ilyen a véleménye, a másiknak pedig olyan. Mindenki döntsön a saját belátása szerint.”
Zoltán Erika Orbán Viktorról: Nagyon jó szónok
A miniszterelnök, Orbán Viktor beszéde érzelmileg is mélyen megérintette az énekesnőt. Úgy érezte, a gondolatok nemcsak a jövőről szóltak, hanem személyesen is megszólították őt, és megerősítették abban, hogy fontos odafigyelni az ország sorsára.
„Ilyenkor mindig megerősödik bennem az a tudat, ami egyébként is bennem él: azért megyek el ilyen eseményekre, és azért választom ezt az oldalt, mert ez képviseli azt a jövőképet, amit én is látni szeretnék."
A miniszterelnök pedig hihetetlenül karizmatikus, nagyon jó szónok, aki a beszédeit mindig megfelelő, jól ülő poénokkal fűszerezi. Ilyenkor az ember egy kicsit megnyugszik, és azt érzi: jó lesz ez, menni fog, rendben lesz minden. Olyan ez, mint amikor az ember tanácsot kér egy baráttól, és kap két-három olyan biztató mondatot, amitől végre kifújhatja a levegőt, és azt mondhatja: oké, minden rendben lesz.
Zoltán Erika születésnapja alkalmából óriási partit szervez
Az ünnepi pillanatok azonban nem érnek véget az évértékelővel: az énekesnő a születésnapjáról sem feledkezik meg. Holnap egy szűk körű, meghitt ünneplés vár rá a szerettei társaságában, jövő héten pedig a már hagyományosnak mondható nagyszabású partiját tartja meg a Symbol falai között.
„Holnap egy szűkebb, baráti ünneplés lesz, jövő héten pénteken pedig a Symbolban tartom a születésnapi bulimat, ami már az ötödik – egy kis jubileum, hiszen öt éve indítottuk el ezt a hagyományt. Ott mindig dugig van a hely, most is készülünk egy látványos show-val: jönnek a táncosaim, a házigazda DJ Dominique lesz, mint mindig, fellép vendégként Miss Bee, Mr. Rick és a Shy Guys is, és rengeteg barátom ünnepel majd velem. A buli végén természetesen eléneklem a saját születésnapi dalomat, amelynek a szerzője, Tabár Pista is ott lesz, és ilyenkor a többi ünnepeltet is felhívjuk a színpadra, hogy együtt énekeljünk – ez mindig a legszebb lezárása az estének.”
