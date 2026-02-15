Solti Ádám túl gonosz volt a színpadon – kiengesztelné fiatal nézőjét

A Jégvarázs története generációk kedvence. Anna hercegnő a szerelem és a testvéri kötelék erejében hisz, miközben Arendelle királyságát Elza jégvarázsa sodorja veszélybe. A történet egyik legnagyobb fordulata, amikor a látszólag kedves és megmentőnek tűnő Hans hercegről kiderül, hogy valójában hataloméhes és kegyetlen tervei vannak. A Madách Színház színpadán életre kelt musical rendkívül sikeres, olyan színészekkel, mint Muri Enikő, Sánta László, Hien, vagy éppen ezt az álnok figurát játszó Solti Ádám. A színész ráadásul olyan hitelesen alakítja a karaktert, hogy egy kis néző számára túlságosan is valóságossá vált a gonosz karakter.

Solti Ádám a Madách Színház Jégvarázs című darabjában játszott karaktere túlságosan ijesztő lett, megijedt egy kislány (Fotó: Archív)

Solti Ádám túlságosan gonosz lett?

Solti Ádám színész arról számolt be, hogy a február 12-i előadáson az első sorban ülő kislány nagyon megijedt a jelenetnél, amikor Hans igazi arca lelepleződik. A történetet saját szavaival osztotta meg.

Ma este kicsit túl gonoszra sikerültem. A ma esti Jégvarázs előadáson az első sorban ült egy pici kislány, Elzás csillogós ruhában, akit nagyon megijesztettem a nagy jelenetemnél, amikor mindenki számára egyértelművé válik, hogy Hans valójában gonosz. A tapsrend közben próbáltam oldani a helyzetet, de sajnos nem jártam nagy sikerrel. Nagyon szeretném megtalálni őt az anyukájával együtt, mert Hans igazából nem bánt senkit – csak színészkedik. Kedves Anyuka! Ha magatokra ismertek, kérlek, írjatok nekem üzenetet – szeretnék egy kis aprósággal kedveskedni a bátor hercegnőnek. Solti Ádám, aki a való életben nem gonosz

– írta a színész.

Solti Ádám színész próbálja felkutatni a kislányt, és bebizonyítani, hogy Hans karaktere az életben nem is annyira gonosz (Fotó: Madách Színház Facebook)

A poszt gyorsan terjedni kezdett a közösségi médiában. Egy kommentelő meg is kérdezte, hogy beszámol-e róla, ha sikerül megtalálnia a kislányt, amire a színész azonnal reagált.

Mindenképp! Sajnos még nem jelentkezett az anyukája

– válaszolta.

Hans herceg, aki a való életben apuka

A Jégvarázs történetében Hans eleinte megmentőként jelenik meg Anna életében, majd a cselekmény végén kiderül: csak a trón megszerzésére törekszik, és hidegvérrel cserbenhagyja a lányt, és nem csoda, ha a gyerekek érzelmileg erősen reagálnak rá, ráadásul a musical élő színházi közelsége még intenzívebb élményt ad. Solti Ádám számára azonban a történtek túlmutattak egy szerepen, édesapaként különösen a szívére vehette a kislány reakcióját. A színész korábban arról beszélt, hogy az apaság teljesen új perspektívát adott az életéhez, így nem csoda, hogy megérintette a történet.