Snoop Dogg félmilliós olimpiai jegyekkel ajándékozott meg egy családot
A zenész visszafizette a kedvességet, amit a családtól kapott.
Snoop Dogg öt olimpiai belépővel lepte meg azt a családot, amely korábban a segítségére sietett, amikor az étteremben elutasították a hitelkártyáját. A rapper hálája jeléül meghívta őket az olimpiára.
Snoop Dogg rapper fokozza az amerikai válogatott morálját a 2026-os téli olimpián. A zenész Michael Phelpsszel lógott és Zamboni jégfelújító géppel is körözött a műkorcsolyapályán, mielőtt ebédelni indult volna.
Az NBC szerint azonban annak ellenére, hogy Snoop Dogg több mint 35 millió lemezt adott el világszerte, a kártyáját elutasították az étteremben. A rapper nem tudott máshogy fizetni, ezért a Livignoban található Cronox úgy döntött, hogy fizetség nélkül is megvendégeli a zenészt.
A rapper gyorsan viszonozta a kedvességet, Snoop Dogg jegyeket ajándékozott a családnak, akik az étteremben dolgoznak, a férfi snowboard halfpipe döntőjére. Ez a verseny egyébként a leglátványosabb a számok közül, és 5 főre akár 1250 euró is lehet, azaz nagyjából 500 ezer forint. Az étterem tulajdonosának lánya, Sofia Valmadre elárulta, hogyan kapták meg az értékes belépőket.
Elküldte a személyzetét, hogy vigyék el az ételt és fizessék ki, de valamiért nem tudták kifizetni. Az édesanyám mondta neki, hogy nyugodtan vigyék el fizetés nélkül. Ma küldött nekünk öt jegyet a döntőre.
Snoop Dogg a téli olimpia ikonikus alakja lett, a rajongók már számos sportágban kiszúrták a zenészt, amint kipróbálja magát. Látták, hogy snowboardleckéket vesz a legendás olimpikontól, Shaun White-tól, sőt még egy kis kék szánkóba is beül, hogy szórakoztassa a nézőket a játékokon.
Az emberek pozitívan reagáltak arra, hogy az ikonikus előadó képviselte Amerikát. Valaki a kedvességére azt mondta: „Snoop bácsi szívmelengető dolgokat csinál! Imádom”, míg mások azt mondták, hogy „kedves”, és hogy Snoop Doggot „mindenáron meg kell védeni” – írja az Unilad.
