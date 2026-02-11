Rába Tímea: „Nemet mondok a háború további finanszírozására”

Rába Tímea egykori modell, háromgyermekes édesanya és a Digitális Polgári Körök (DPK) tagja ezúttal nem divatról vagy családi pillanatokról posztolt, hanem határozott politikai üzenettel fordult követőihez. A közösségi oldalán közzétett videóban kemény hangon beszélt az Európai Unió Ukrajnával kapcsolatos döntéseiről, Brüsszel felelősségéről és arról, milyen következményeket lát mindebben a magyar családok számára - írja a Bors.

Rába Tímea videója fontos kérdéseket vet fel... (Fotó: Mediaworks)

Rába Tímea Ursula von der Leyen szörnyű alkujáról beszélt

„Nem tudom, hogy hallottátok-e, hogy Ursula von der Leyen elismerte, hogy az Európai Unió 170 milliárd eurót adott már Ukrajnának. Brüsszel most újabb 100 milliárdokat ígér úgy, hogy azt az európaiakkal, köztük velünk, magyarokkal fizettetnék meg” – fogalmazott videójában az egykori modell. Szerinte azonban a kérdés messze nem csupán pénzügyi természetű:

Sőt, és ez nem csak a pénzről szól. Brüsszel kimondta, hogy Európának harcolnia kell. Tehát belerángatnának minket egy olyan háborúba, amit mi nem akarunk. Egy olyan háborúba, amihez nekünk semmi közünk

– hívta fel a figyelmünket Rába Tímea.

Felfoghatatlan számok: 1500 milliárd dollárt költenének Ukrajnára

Rába Tímea konkrét számokat is idézett egy uniós dokumentumra hivatkozva: „Egy uniós dokumentum szerint Ukrajna újjáépítésére 800 milliárd dollárt, fegyverkezésre további 700 milliárd dollárt költenének el. Ez összesen 1500 milliárd dollárt jelentene. Az uniós elosztási elv alapján Magyarországra több mint 5600 milliárd forint jutna. Ez háztartásonként 1,3 millió forintos terhet jelentene.”

Mindannyiunk közös érdeke aláírni a nemzeti petíciót

A videóban a rezsicsökkentés kérdése is hangsúlyosan megjelent:

Brüsszel és hazai szövetségeseik a rezsicsökkentést is eltörölnék. Miközben az Európai Unióban Magyarországon a legalacsonyabbak a lakossági energiaárak

– mondta, majd egyértelmű állásfoglalással folytatta gondolatmenetét: „Ezért nemet mondok. Nemet mondok a háború további finanszírozására. Nemet mondok a háborúban való részvételre. Nemet mondok arra, hogy az elkövetkezendő 10 évben velünk fizettessék meg az ukrán állam működését. És nemet mondok a rezsicsökkentés eltörlésére.”