"Máshol nincs Európában ilyen, csak minálunk" - mutatjuk a szombathelyiek véleményét a februári támogatásokról
Számtalan segítség érkezik a magyar családokhoz az év elején. Ilyen a minimálbér emelés, a 13. havi nyugdíj és a 14. havi első részlete, vagy épp a rezsistop. De mi az emberek véleménye minderről? A szombathelyi Háborúellenes Gyűlésen jártunk utána.
Kilencedik állomásához érkezett a Digitális Polgári Körök országjárása. Ezúttal Szombathelyen gyűltek össze a békepárti patrióták, a szerencsésebbeknek pedig még Orbán Viktor miniszterelnöktől is módjukban állt kérdezni. Abban kivétel nélkül mindenki egyetértett, hogy Magyarországnak ki kell maradnia a háborúból és hogy Ukrajna brüsszeli támogatása elfogadhatatlan. De mi az emberek véleménye a belpolitikáról és arról a csomagról, ami az év elején segíti a magyar családokat? A szombathelyi Háborúellenes Gyűlésen jártunk ennek utána.
A könyvelők örülnek az adótámogatásnak
Kovács Márta Mária könyvelőként dolgozik, ezért a kormány pozitív intézkedéseivel naponta találkozik, sőt naponta továbbítja őket az ügyfelei felé.
Én sok időt megéltem abban, hogy milyen adók voltak és milyen adóváltozások voltak és milyen bérek voltak. Szerintem nagyon jó úton haladunk ebben
— hangsúlyozta az asszony.
Gergely Ferencné a Háborúellenes Gyűlésen elmondta: nagyon várja a plusz nyugdíjat
A nyugdíjas asszonynak több gyermeke is van, nem szeretné, ha gyermekeit veszélyeztetné a háború. A 13. és 14. havi nyugdíjat viszont hatalmas segítségnek tartja.
Nagyon örülünk neki, én már nagyon várom. Szerintem már a jövő héten megkapom, jön a számlámra. Örülünk neki és ezt mind a Miniszterelnök úrnak köszönhetjük
— mondta lapunknak Gergely Ferencné, majd azt is hozzátette, hogy Orbán Viktor érdeme az is, hogy hazánkban béke van.
A családos embereknek rengeteg segítséget nyújt a kormány
Csercsik Zoltán gazdálkodóként dolgozik, a Háborúellenes Gyűlésre pedig kisfiával érkezett, mivel szerinte az ő jövője a tét. A családtámogatásokat, adókedvezményeket és rezsistopot hatalmas segítségnek találja, ami szerinte egyedülálló a világon.
Jobban nem is lehetne csinálni, egyszerűen ennyi. Nagyon jó dolog. Máshol nincs Európában ilyen, csak minálunk
— nyomatékosította a férfi.
