Elmondták a szombathelyiek: ezért vettek részt a Háborúellenes Gyűlésen

Telt házzal zárult a szombathelyi Háborúellenes Gyűlés, ami a Digitális Polgári Körök országjárásának kilencedik állomása volt. Vas vármegyéből rengetegen érkeztek, hogy kiálljanak a béke mellett, többen pedig arra is lehetőséget kaptak, hogy a közönség soraiból kérdéseket tegyenek fel a miniszterelnöknek. Orbán Viktor a pódiumon azt is bejelentette, hogy hamarosan újra Washingtonba utazik, Donald Trump ugyanis meghívta a Béketanács alakuló ülésére.

Kecskés Ilona azért vett részt a Háborúellenes Gyűlésen, mert szeretne továbbra is békében élni (Forrás: Mediaworks)

A fiatalok jövője a tét

Kecskés Ilona azért tartotta fontosnak, hogy részt vegyen a Háborúellenes Gyűlésen, mert szerinte a jövőnk múlik a következő éveken, különösen a fiataloké. Hogy háborúba megyünk-e, vagy továbbra is békében élünk majd, az egy olyan sarkalatos pont, amiben mindenkinek egyet kell értenie.

Fontosak a fiatalok, a jövő a fiataloké. Most abban kell egyetérteni mindenkinek, hogy béke legyen

– mondta lapunknak.

Amióta kirobbant a háború, Márta aggódik a szeretteiért

Kovács Márta Mária úgy gondolja, a családja, a települése, de az egész ország érdeke, hogy a szomszédunkban dúló háborút minél hamarabb lezárják. Bevallotta, hogy aggódik a fiatalokért, ezért szeretné, ha végre újra béke lenne a világban.

Kovács Márta Mária könyvelőként dolgozik, a kormány adótámogatásainak nagyon örül, a háborúnak nem

(Forrás: Mediaworks)

Azt szeretném, hogy minél előbb vége legyen a háborúnak és béke legyen! Az ember csak aggódik folyamatosan, amióta kitört ez a háború és félti a szeretteit

– mondta a hölgy.

A Háborúellenes Gyűlések fő kérdése, hogy milyen jövő áll a következő generáció előtt

Csercsik Zoltán kisfiával érkezett Szombathelyre. Azért is vitte magával a gyermekét, mert szerinte elsősorban az ő jövője múlik azon, hogy tovább eszkalálódik-e a háború, vagy sem. S hogy ő maga miért tartotta fontosnak, hogy részt vegyen a Háborúellenes Gyűlésen? Elmondta.

Csercsik Zoltán szeretné, ha kisfia jövőjét nem veszélyeztetné a háború (Forrás: Mediaworks)

A béke szempontjából a legfontosabb és azért, hogy ezek a kislegények, kisgyerekek az életben, a további jövőben biztonságosan tudjanak élni Magyarországon

– hangsúlyozta a férfi a Ripostnak.