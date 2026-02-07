Orbán Viktor bejelentette, mikor találkozik Donald Trumppal
Ekkor fog tárgyalni legközelebb a két békepárti elnök.
Orbán Viktor saját közösségi oldalán jelentette be a hírt, amire már sokan kíváncsiak voltak.
Két hét múlva találkozó Donald Trumppal Amerikában
- írja a kormányfő.
