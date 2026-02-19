Nem javul Pásztor Erzsi állapota - nehéz időszakot él meg a színművésznő

Pásztor Erzsi egyre nehezebben viseli a színház hiányát, ugyanis a színművésznő sosem volt ilyen hosszú ideig távol a második otthonától. Az elmúlt hónapok súlyos akadályokat görgettek elé: tavaly szeptemberben a zebráról lelépve súlyos baleset érte, melynek következében kórházba kellett szállítani, amikor éppen felépült volna, egy szerencsétlen esés újra ágyhoz kötötte. Jelenleg nem látja a fényt az alagút végén a Balázs Béla-díjas színésznő.

Pásztor Erzsi második otthonának tekinti a színházat Fotó: archív / hot magazin

Pásztor Erzsi összetört - „Úgy érzem belehalok"

A Bors felkereste a színésznőt, aki szomorúan nyilatkozott a visszatérést illetően. Egyelőre nem tudni, mikor tud majd újra színpadra állni.

Ez a legrosszabb érzés a világon. A színház az én egész életem, borzalmas, hogy egyik pillanatról a másikra kényszerszünetre kellett mennem

- nyilatkozta a színésznő.

Mindennap hiányzik neki a színház, amely magát a levegőt jelenti Pásztor Erzsinek. Nehezen tudja elviseli a szívében keletkezett űrt.

Úgy érzem belehalok, ha nem állok a színpadon. 66 éve vagyok a szakmában, nekem a mindent jelenti, hogy a színpadon vagyok és ezt semmi nem pótolja

- kezdte a színésznő, majd elárulta mit is jelent számára a színház világa:

„Ez egy más világ. Sem elmagyarázni, sem megmagyarázni nem tudom. Nekem az életemet jelenti, mert ennél többet nem akarok és nem is akarhatok. Azt viszont nagyon szeretném, hogy minél előbb visszamehessek, és még egy kicsit ott lehessek.”

Pásztor Erzsi lánya viseli gondját a színésznőnek

A csodálatos színésznő a pandémia óta nem volt ilyen hosszú ideig távol a színháztól, ami akkor szintén egy nagyon reménytelen helyzetnek tűnt számára. Pásztor Erzsinek most a családja nyújtja az egyetlen vigaszt, akik mellette vannak és igyekeznek kárpótolni a kialakult ürességet a szívében.

A Covid idején is reménytelennek tűnt a dolog. Mindig annak tűnik, aztán örömmel vesszük azt, hogy végre újra kisüt a nap. Tulajdonképpen az a szerencsém, hogy itt van velem az unokám és a lányom. El vagyok látva emberi szívszeretettel is, mondhatni ezzel próbálom magamat nyugtatni és élvezni, hogy a családom körülvesz, hiszen ez mindig gyógyító erejű

- mondta a Szomszédok Janka nénije.