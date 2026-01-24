Alig gyógyult meg, máris megsérült Pásztor Erzsi

Pásztor Erzsi Kossuth- és Jászai Mari-díjas színésznő, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja. A színésznőt sokan ismerik és szeretik, ezért rengeteg rajongó aggódik az újabb sérülése miatt.

Pásztor Erzsi a gyógyulásra koncentrál Fotó: Vendel Lajos / MW archív

Ez Pásztor Erzsi második komoly sérülése

A 89 éves színésznő nemrégiben eltörte a vállát és a térde sem a régi. A lábát be kellett kötnie, a sérült válla miatt pedig gyógytornászhoz járt. Úgy tűnt, minden rendben halad a gyógyulással, de hirtelen egy szerencsétlen fordulat borította fel a folyamatot.

Eltörtem a vállam, szépen javulok, jár hozzám a gyógytornász. Előadásom egyetlen egy marad el, amikor nagyon szorosan voltam összekötözve kézileg… azóta is játszom, hála Istennek

A színésznő elmondta, hogy a véletlennek köszönheti, hogy újra orvosi segítségre szorul. A kezelésről hazafelé menet bele akart ülni a taxiba, de elesett és beütötte a sérült lábát.

Jött a taxi, én át akartam menni a másik oldalra, amikor elestem. Arra a térdemre, amelyről előző nap vette le a nővér a kötést, mert rendbe jött… most megint úgy vagyok vele, hogy kötözés van. A tempóm… tudomásul kell vennem, hogy nem vagyok húszéves. De a tempó belülről jön! A lányom pedig mindig könyörög, hogy mami, lassan menj, hova rohansz?

Pásztor Erzsi azt is elmondta, hogy nem szeret segítséget kérni, de idős kora miatt rákényszerült, hogy lánya segítse, miután a nő hazatelepült Olaszországból.

A nehézségek miatt a színésznő 48 kilóra fogyott. Ez nyilván nem egészséges, ezért mindent megtett annak érdekében, hogy újra jobb súlyban legyen.

Több mint húsz kilót lefogytam, lóg rajtam minden, olyan ágrólszakadt vagyok kicsit most is… de már ötven kilóra felmentem. Negyvennyolc voltam. Visszajött az étvágyam, főzök magamra, mindent eszem.

