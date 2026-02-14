Nacsa Olivér szerint óriási a tét áprilisban: Nem hagyhatjuk!

A mai nap tartotta Orbán Viktor miniszterelnök évértékelő beszédét. Rengeteg sztár figyelte élőben a kormányfő szavai, akiknek egyik tagja Nacsa Olivér volt. A humorista korábban is egyértelműen kijelentette, hogy patriótának tartja magát és nagyon boldog, hogy egy ilyen közösség tagja lehet. A Borsnak ezen kívül azt is elmondta, hogy miért is lesz fontos az idei választás.

Nacsa Olivér is élőben követte végig Orbán Viktor évértékelő beszédét (Fotó: Szabolcs László)



Nacsa Olivér felhívta a magyar emberek figyelmét

Én úgy gondolom, hogy a helyzet világos. Egy háborús helyzet van és április 12-én az a tét, hogy elindulunk egy belesodródás felé, vagy mint az Unió utolsó bástyái, Magyarország, Orbán Viktor segítségével képes lesz kimaradni a háborúból. Ez a választás tétje

— mondta a Borsnak a híres humorista.

Olivér az év értékelése mellett kitért az Európai Unió legújabb döntésére is, aminek elmondása szerint tragikus vége is lehet. „Pontosan tudjuk, hogy megnevezte az Európai Unió 2027-et, mint céldátum, amikor is fel kell venni Ukrajnát az Unióba. Ha ez megtörténik, onnantól kezdve már nem Oroszország áll háborúban Ukrajnával, hanem Oroszország ál háborúban az Európai Unióval. Ezzel pedig megnyílik az út egy háborús veszélyhelyzet felé, de ezt nem hagyhatjuk, nem engedhetjük és győzni fogunk” - jelentette ki Nacsa Olivér.