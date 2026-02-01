Molnár Viktor: Néha kellemetlen visszajelzések is érkeznek

Egész életében végigkísérte a tárgyak iránti szenvedélye, így nem is volt kérdés Molnár Viktor számára, hogy felnőttként ezt az utat választja, és a szeretett tárgyak világa nemcsak a hivatása, hanem a mindennapjai része lett.

Molnár Viktor fiatalkora óta érdeklődik a tárgyak iránt (Fotó: hot! magazin/TV2)

„Folyamatosan jelen volt az életemben az érdeklődés a tárgyak iránt, így az is valahogy természetesen alakult ki, hogy gyűjtő lesz belőlem. Persze volt egy B opció is a fejemben, hogy miből fogok majd megélni, de nagyjából 11-12 éve már teljes mértékben ezzel foglalkozom” – kezdte a hot! magazinnak Molnár Viktor.

Szerintem mindenkinek az életében eljön egy pont, amikor minden letisztul a fejében. Nálam ez akkor volt, amikor egyszer csak megérintett a hatvanas-hetvenes évek «szele», vagyis azoknak a tárgyaknak, képzőművészeti alkotásoknak a megfogalmazása, amik abban a korban készültek. Ezek valahogy szíven ütöttek, és nagyon azonosultam velük. Ekkor indultam el nagyon tudatosan ebbe az irányba.

A Kincsvadászok kereskedői minden epizódban jó hangulatot teremtenek (Fotó: TV2 Sajtószoba / hot! magazin/TV2)

Molnár Viktor fia Félix is érdeklődik a szakma iránt

Molnár Viktor négygyermekes édesapa, a legidősebb fia, a 20 éves Félix pedig már most érdeklődést mutat a tárgyak világa iránt. Az apuka büszkén mesélte, hogy a fiában felfedezni véli azt a szemléletet és kíváncsiságot, ami akár idővel a szakma felé is terelheti.

„Valamennyi érdeklődés már most látszik benne. Az tény, hogy a fiamat nagyon vonzza ez a közeg. Jól érzi magát ebben a világban: a kiállításokon, az üzletben megforduló emberek sokszínűsége, az egész atmoszféra kifejezetten inspiráló számára, és ez szerintem nagyon fontos. Hogy végül mi lesz belőle, ebből fog-e élni, azt persze nem tudhatjuk előre, ezt majd az idő dönti el. Én azt gondolom, annyit tehetünk, hogy teret adunk neki, hagyjuk, hogy mozogjon benne, tapasztaljon, és közben figyeljük, merre viszi az érdeklődése” – mondta a büszke apuka.

Rengeteg érdekes tárgy és műalkotás fordult már meg a műsorban (Fotó: hot! magazin/TV2)

Meglepődött Molnár Viktor a Kincsvadászok elképesztő sikerén

A TV2 Kincsvadászok című műsora szó szerint szárnyal: már az első évad is kimagasló nézettséget hozott, a siker pedig azóta is töretlen. Jelenleg már a negyedik évad fut a csatornán, ráadásul immár második alkalommal VIP-epizódokkal is, amelyekben ismert magyar személyek próbálják eladni a kereskedőknek a féltve őrzött régiségeiket és rejtett kincseiket.