Beváltotta ígéretét, elképesztő dolgot tett a TV2 sztárja

A nagysikerű Kincsvadászok műsor egyik legemlékezetesebb műtárgya egy szürreális Lenin szobor volt. A licitre hozott tárgyért hatalmas harc volt, végül gazdára is talált Fejes Tamás személyében. De nem csak őt nyűgözte le az alkotás, Molnár Viktor kereskedő ígéretet tett az alkotónak, hogy különleges szobrainak önálló kiállítást szervez az Amikor Galériában, amelyet most be is vált.

A Kincsvadászok kereskedője beváltja ígéretét / Fotó: TV2

A Kincsvadászok sztárja kiállítást ígért

Mint arról korábban a Metropol írt: Dr. Udvardy Csaba sebészorvos munkái egy teljesen szürreális világ kapuit nyitják meg a szemlélők előtt. A Kincsvadászokban is nagy sikert aratott alkotó egy mára már letűnt történelmi kor legnagyobb ikonjának, Leninnek relikviáit használja fel, alakítja, értelmezi át a saját gondolatai mentén, úgy, hogy a végeredmény tekintetében mégis van valami markáns plusz mondanivalója az elkészült műveknek. Egy korszak sutba vágott tárgyai, emlékei kapnak új értelmet, sokszor mulatságos vagy éppen szofisztikált cím választásokon keresztül is.

Lenin szobrokból készít új alkotásokat Dr. Udvardy Csaba sebész / Fotó: TV2

„Amikor a műsor forgatásán megláttam a Lenin szobrot, az első pillanattól lenyűgözött. Egyrészt nagyon ötletesnek tartottam, másrészt esztétikailag is profi munkáról volt szó. A liciten végül nem én nyertem, Fejes Tomié lett az alkotás. Én abban bíztam, hogy műtermében hasonlóan izgalmas darabokat találok majd és onnan válogathatok magamnak akár mérsékeltebb áron is” – árulta el Molnár Viktor, aki a műsorban ígéretet tett, kiállítást rendez galériájában a nem mindennapi gyűjteményből.

„Művészeti és dekorációs szempontból is nagyon közel állnak hozzám az ilyen jellegű alkotások. Amellett, hogy személy szerint nagyon tetszettek a szobrok, az értékesítési tapasztalatom is azt mondatta velem, érdemes foglalkoznom vele. Azt gondolom, hogy a kiállítás nem csak azoknak lesz érdekes, akiknek Lenin neve mond valamit és emlékek kötődnek ahhoz a korszakhoz. Edukatív oldalról sokkal inspirálóbb a fiataloknak egy ilyen humoros irányból megközelíteni ezt a témát, mint száraz adatokat dobni eléjük. Ezért is örülök, hogy létrejött ez a kiállítás” – mondta a sokat látott kereskedő.

Az április 11-i megnyitó a Kincsvadászok rajongóinak azért is lehet érdekes – azon túl, hogy a műsorban látott Lenin szobrot közelebbről is szemügyre lehet venni –, mert a kiállítást a Kincsvadászok kereskedőjeként is ismert Fertőszögi Péter, művészettörténész, a BÁV művészeti igazgatója nyitja meg, mint kurátor.