Sokan irigyelhetik: elképesztő ajándékot kapott a Tankcsapda sztárja – Fotó

Nem volt nehéz akkor nekem összerakni: Luke Skywalker, Luke-Lukács, így lettem Jedi lovag. Próbáltam is az erőmmel, anélkül, hogy megmozdultam volna, a tárgyakat mozgatni. Kicsit csalódott voltam, hogy nem sikerült. Szóval bevonódtam ebbe az egészbe, és év elején, amikor zenekari szünetünk volt, el is olvastam újra a klasszikusokat, az Új remény, a Csillagok háborúja könyveket, amik eredeti kiadásban vannak meg. Most is nagyon tetszett!