Kiderült! Erre költi a legtöbb pénzt a Tankcsapda sztárja

Pontosabban autó és motor, ez a gyenge pontom. De befektetésként vettem értékes festménysorozatot. Egyébként ebbe a sorozatba a műsorban is vásároltam egy festményt. De van óragyűjteményem is, ami nem olcsó. Persze van olcsó órám is, de olyan is, ami meglehetősen drága. Ezek vonzanak első sorban, de vonzanak még az ezüst tárgyak is. Igazság szerint én olyan vásárló vagyok, hogy akkor nem sajnálom a pénzt valamire, ami befektetésnek is jó. Ráadásul én szeretek is mindennek utánajárni, mindent elolvasni, úgy kiválasztani ezeket a tárgyakat. Nagyon izgalmas mindig a felkutatási, alkudozási fázis, az áhított tárgy becserkészése.