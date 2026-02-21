RETRO RÁDIÓ

Marsi Anikó arra biztat mindenkit, hogy töltsék ki a Nemzeti Petíciót

A TV2 Tények műsorvezetője közösségi oldalán jelentkezett be. Marsi Anikó elárulta, hogy miért fontos kitölteni a magyar kormány által kezdeményezett Nemzeti Petíciót.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.21. 15:34
marsi anikó tv2 nemzeti petíció

A magyar kormány nemrég minden szavazóképes magyar állampolgárnak kiküldte a Nemzeti Petíciót. A kérdéssor olyan témákat feszeget, amik nagy jelentőséggel bírnak a jövőre tekintettel. A háború finanszírozása és az emiatt növekedő rezsiárak mind szerepelnek a kérdések között. Marsi Anikó arról számolt be közösségi oldalán, hogy kiemelkedő fontossággal kell ezeket kezelni és nem lehet félvállról venni a témát.

Marsi Anikó sokat fogyott
Marsi Anikó kiemelte, hogy egy hónap múlva lejár a Nemzeti Petíció határideje (Fotó: TV2)

Marsi Anikó a követőihez szólt

Nem vagyok politikus, nem vagyok influenszer sem. Egy nő vagyok, egy anya, egy feleség, aki itt él Magyarországon és ugyanúgy, mint ahogy mindenki más, megkapja a Nemzeti Petíciós kérdéssort. Azt gondolom, hogy nagyon, nagyon, nagyon fontos, hogy kitöltsük a saját érdekünkben, mindenki a saját érdekében. Március 23-a a határidő, amíg kitölthető és postára adható

— jelentette ki a TV2 Tények műsorvezetője.

Marsi Anikó arra is kitért videójában, hogy ne csak magára gondoljon mindenki ebben a helyzetben, mivel, ha rosszul döntenek, akkor nem csak a saját életüket dobják el. „A mi életünkről van szó, a mi gyerekeink életéről, a mi szüleink életéről. Talán az unokáinkéról is. Sőt, biztos” - mondta közösségi oldalán Anikó.


 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu