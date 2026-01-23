RETRO RÁDIÓ

Marsi Anikó megváltoztatta egy fiatal pénztároslány életét

A Tények népszerű műsorvezetőjét hatalmas meglepetés érte nemrég, amikor egy élelmiszerboltban megszólította egy fiatal édesanya. Marsi Anikó teljesen megdöbbenve fogadta szavait, miszerint megváltoztatta beszélgetőpartnere életét.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.23. 20:02
Módosítva: 2026.01.23. 20:39
Marsi Anikó változás példakép

Lassan 10 éve, hogy a TV2 képernyőjén szerepel a Tények csinos műsorvezetője. Marsi Anikó mindig is imádta ezt a műfajt, most is ugyanazzal a felkészültséggel és alázattal megy be a stúdióba, mint a legelső nap. De azt nem gondolta, hogy egyszer példakép lesz, aki miatt valaki változtat az életén és a hozzáállásán. 

Marsi Anikó és férje nagy harmóniában élnek.
Marsi Anikó férje, Gyarmati Gábor nagyon büszke párjára (Fotó: TUMBÁSZ HÉDI / HOT! MAGAZIN)

Marsi Anikó miatt változtatott egy fiatal nő az életén

A népszerű televíziós életébe tavaly jött egy új közösség, a Digitális Polgári Kör, ahol alapító tagként olyan nőket ismert meg, akikkel félszavakból is értik egymást. Ez a támogató közeg és a közös célok segítették abban, hogy egy nehéz időszak után Marsi Anikó szíve újra megteljen reménnyel és hittel. A közösség ereje akkor vált igazán kézzelfoghatóvá számára, amikor egy élelmiszerboltban egy fiatal lány szólította meg, aki elmondta, hogy egy DPK-s rendezvényen hallotta a televíziós őszinte beszédét, ami hatalmas hatással volt az életére. A sztáranyuka akkor megértette, hogy minden fájdalmas vallomásának van értelme, ha azzal másoknak segíthet. 

Az egyik kedvenc történetem, amikor egy nagy élelmiszerüzletben vásároltam, a pénztárnál álltam, amikor egy nagyon fiatal pénztáros lány rám nézett és mondta, sosem gondolta, hogy személyesen találkozunk” – mesélte a Metropolnak Marsi Anikó, aki fantasztikus formában van

De ha már így alakult, akkor szeretné elmondani, hogy én megváltoztattam az életét. Hallott engem az első nagy DPK-s rendezvényen a színpadon, aminek az volt az esszenciája, hogy igen, történt sok minden az én életemben is, például, hogy elváltam a gyermekeim édesapjától, de kutya kötelességünk jóban lenni egymással a két gyermekünk okán, amit ma már tiszta szívvel, természetesen meg tudunk tenni. Elmesélte, hogy miután hallotta ezeket a mondataimat, ezt ő úgy szívlelte meg, hogy a volt férjével felvette a kapcsolatot és egyre jobb a viszonyuk egymáshoz, mert megértették, hogy a közös gyermek miatt ez elengedhetetlen! Ezektől a mondatoktól én azt tudom mondani, hogy hálásabb vagyok, mint ő. Mert ő visszaadta azt, hogy van értelme annak, amit beszélek!

A TV2 sztárja példakép lett, iránymutató, kíváncsiak voltunk, hogy az ő életében van-e ilyen személy, aki útmutatást ad neki. 

„Csak azt az emberi nagyságot tudom kiemelni, ami az anyukámat jellemzi. Ő az én példaképem, egyszer nagyon szeretnék olyan erős lenni, mint amilyen ő!”

 

