Helen Mirren nem fél az öregedéstől: „Néha órákon át sminkelek”

Egyetlen színész van a világon, aki az amerikai „hármas koronát” (Oscar-, Emmy- és Tony-díj) és a brit „hármas koronát” (a brit filmakadémia film- és televíziós díját, valamint a Laurence Olivier-díjat) is elnyerte: Helen Mirren. Azt gondolhatnánk, hogy aki ennyi elismerést kapott, az kicsit lassíthatna már a tempón. De ő nyolcvanévesen is pezseg, és nem emlékszik, mikor jelentkeztek nála az öregedés első jelei.

Helern Mirren Oscar-díj mellett még számos más rangos elismerést is bezsebelhetett (Fotó: Bruce Glikas/hot! magazin/Getty Images)

Helen Mirren kora ellenére is lendületes

„Ez a dolog fokozatos. Úgy értem, rájössz, hogy fáj megfordulni az ágyban, fáj valamid, ami korábban soha, és tovább tart felépülni egy sérülésből” – mesélte az Allure magazinnak.

„Nálam a fokozatosság azért volt gyorsabb, mert engem folyton fényképeznek. Nem volt egy konkrét pillanat, amikor azt gondoltam volna, hogy „Úristen, de megvénültem!” Viszont nekem is vannak problémáim ezzel. Mindig azt mondom: vagy fiatalon halsz meg vagy megöregszel. Nincs köztes állapot. És én sosem akartam fiatalon meghalni. Az a fajta nő vagyok, aki bemegy egy drogériába, és nem tud úgy kijönni, hogy ne költene legalább 30 dollárt valami új kencére. Pedig bőrápolásra szerintem legjobb az olívaolaj meg a ricinusolaj, frissítőnek pedig a citromlé. A legfontosabb szépségápolási szabályom: „Soha ne dohányozz!” Emellett csinálhatunk mindent, csak az a lényeg, hogy ne vigyük túlzásba.

Helen Mirren arca ápolására is rengeteg figyelmet fordít (Fotó: hot! magazin/Instagram)

Helen Mirren smink nélkül is vállalja az arcát

Néhány évvel ezelőtt Mirren kitett az Instagramra egy fotót a sminktelen arcáról, és sokan követték a példáját. Ez is egyfajta lázadás volt a részéről – bátor, merész, karakán lépés.

„Otthon ülök a toalettasztalomnál, és néha órákon át sminkelek” – árulta el a színésznő. – „A make-upon kívül az életmódomra is figyelek, emiatt egészséges vagyok, mint a makk. Az öregedéstől fölösleges félni: úgyis meg fog történni. Minden életkorban van valami szép, a 80-ban is. A francba: élek és dolgozom, ihatok egy pohár bort, hallgathatok zenét, nézhetek naplementét, elmehetek moziba, és élhetem az életet. Szerintem ez gyönyörű dolog!”

Könnyen zavarba jön

A világhírű díva soha nem tudta megszokni a sztárságot, egyáltalán nem gondolja magát különlegesnek.