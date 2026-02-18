Heidi Klum elárulta, hogy egy évet várt, mire felvehette meztelen hatású ruháját, ami azóta vírusként terjed

Heidi Klum a meztelennek ható ruhájáról beszélt, amelyet a 2026-os Grammy-díjátadón viselt. Többek közt elmondta, hogy ragaszkodik ruhájához, de most gyönyörű dobozában pihen és visszakerült a pincébe.

Heidi Klum elárulta, hogy egy évet várt, mire felvehette meztelen hatású ruháját Fotó: AFP

Heidi Klum meztelennek ható ruhája bejárta az internetet

„Nagyon nehéz volt benne járni” – mesélte Heidi Klum a német tervező, Marina Hoermanseder által készített egyedi nude ruhájáról. A Project Runway műsorvezetője a 2026-os Grammy-díjátadó vörös szőnyegén a hónap elején egy testszínű, fényes, szűk ruhát viselt. Klum elmondta, hogy a ruhadarabban pont olyan nehéz volt járni, mint amilyen nehéznek tűnt. "Nagyon nehéz volt benne járni, mert nagyon kemény anyagból készült" – mondja Klum, megjegyezve, hogy a ruha bőrből készült, amit aztán lakkozással és festéssel keményítenek meg.

Olyan, mint egy páncéldarab, elöl és hátul is. Nincs rajta hasíték, így nincs rugalmassága. Szóval csak apró, kicsi apró lépésekben lehet haladni benne. Ezért kering mostanában annyi vicces mém arról, ahogy a vörös szőnyegen rohangálok.

Bár Klumnak nehézséget okozott a ruha viselése, a fel- és levevése nem okozott gondot. „Oldalsó csatok voltak, így könnyű volt le-fel venni. Egy nagyon szuper szexi, szuper szűk kis ruha volt alatta” – mondja. „Oldalról bele lehet ugrani. Úgy nyílik, mint a kagyló.”

„Már tavaly is fel akartam venni” – vallja be Klum. „Aztán jött egy másik ruha, és az utolsó pillanatban meggondoltam magam. Szóval ez a ruha egész évben várt, mert azt gondoltam, hogy ez egy igazi Grammy-ruha, mert ott az ember kifejezőbb lehet a saját stílusával.”

A szupermodellt azért vonzotta Hoermanseder kreációja, mert a tervezőt a szoborszerű ruhák tökéletes megalkotójának igazi művészeként tartja számon- írja a People.

Videó Heidi Klumról és a ruha elkészítéséről: