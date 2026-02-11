Mindenkinek csak ilyen gyermeket kívánok – videóval üzent a Házasság első látásra sztárja

Hiába telt el lassan két év a TV2 sikerműsorának első adása óta, a reality és annak szereplői mind a mai napig rendkívül népszerűek. A Házasság első látásra 2024 tavaszi évadában tűnt fel Rózsavölgyi János, aki bármennyire is vágyott egy igazi társra, Hegedűs Kornéliával kötött házasságának kudarca szinte már az esküvő napján borítékolható volt. Kiderült, hogy a férfi még korábban ismerkedni próbált a nővel a közösségi médián keresztül, erre pedig kettejük közül csak Nelli emlékezett az anyakönyvvezető előtt...

Nelli nem kért Jánosból: a Házasság első látásra című reality végén kiadta a férfi útját (Fotó: tv2)

A Házasság első látásra sztárja büszke apa

Hiába nagy már János fia, az atyai büszkeség mind a mai napig feszíti a férfi szívét. Különösen mostanában, a születésnapja kapcsán. Hogy miről is van szó? Nos, erről posztolt Facebook-oldalán Rózsavölgyi János.

Éppen, hogy hazaértem, fáradtan, kimerülten és mit nem sejtve egy kellemes meglepetésnek voltam részese.

A legszebb dolog Apaként megélni azt hogy a Fiam egy másik városból felutazva készülődik ajándékkal, finomsággal és egy közös programmal. Mindenkinek csak ilyen gyermeket kívánok! Igaz, sok munka van benne, de mint látjátok, megéri...

– írta a férfi, akinek rajongói egymás után kívántak boldog születésnapot a kommentszekcióban.

