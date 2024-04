Házasság első látásra: nyíltan próbálkoznak a nők a műsor sztárjánál!

A Házasság első látásra című reality egyik legelegánsabb, legstílusosabb férfiúja egyértelműen János, aki a műsor vége után Facebook-oldalán egy igen stílusos üzenetet fogalmazott meg a nézőknek. Az utolsó adásban felesége, Nelli által elhagyott férfi szavai valóságos kommentcunamit indítottak el. A meglepően sokféle hozzászólás között pedig nem egy nyílt próbálkozás is akad!

Több nő is ajánlatot tett a héten Jánosnak (Fotó: Ripost)

„A Reality véget ért! Köszönöm szépen, akik szorítottak és azoknak is, akik nem. Köszönöm, akik szimpatizálnak velem, és akik nem.

Tudom, hogy nem lehetek mindenkinek jó, de abban biztos vagyok, hogy mindenki jól érezte magát. Talán még tanultatok is belőle és ha így van, már megérte nekem kilépni a komfortzónámból és megmutatni magamat! Köszönöm”

– írta Facebook oldalán Rózsavölgyi János, akinek bejegyzésére rengetegen reagáltak.

Sokaknak megvan a véleménye Nelliről

Akadtak, akik Jánost dicsérték, miközben véleményt formáltak a házasságukat lezáró Nelliről is.

„Ez a kapcsolat az elejétől kezdve dobós volt. Ne bánd! Hozzád egy tiszta szívű, vagány csaj kell! Nem egy múmia.”

– írta valaki.

„(...) nem hozzá való volt az a nő. Bármit csinált a János, mindig vissza volt utasítva. Ne adjál puszit, ne ölelj meg stb. Mit akar már egy ötven éves nő? Csak nyávogott, mind egy macska!”

– vélekedett más.

„Kedves János! Neked egy bújós «cica» kell, aki meglátja a belső értékeidet is, aki a kedvedbe jár, aki szerelemmel szeret és Te a «tenyereden» hordozod! Nelli csinos, értelmes, de… fontosabb volt neki, hogy a férfiideált kapja. Akkor keresgéljen még! Egyedül jobb, mint egy rossz kapcsolatban…. Én már csak tudom. Nem feladni, sok szerencsét!”

– tanácsolta egy kommentelő.

„Remélem, hogy jobb nőt fogsz találni! Nem érdemelt volna az a nő téged!”

– olvasható egy újabb hozzászólásban.

„Szia János! Én nagyon szorítottam, de már a kezdettől fogva látszott, hogy Nellinek nem fogsz megfelelni, pedig igazán nagyon meg kellett volna elégednie veled, hiszen egy igazi Ember vagy, óriási szívvel és lélekkel. Bízom benne, hogy megtalálod a magadhoz valót!”

– kívánta egy jóakaró.

Már az esküvő rosszul indult Nelli és János számára (Fotó: tv2)

Drukkoltak és drukkolnak Jánosnak a nézők

A hozzászólók közül többen is bátorítják az elhagyott férfit.

„Kedves János ! Nagyon jó és érdekes volt a műsor, gondolom, Ti is élveztétek... Mindenki a saját egyéniségével szimpatikus, kivéve az András... Nagyon jó ember vagy, gondolom, ez a műsor adott Neked is egy kicsit több önbizalmat.. Remélem, megtalálod életed párját!”

– fogalmazott valaki.

„Kedves János! Egy nagyon szimpatikus embert ismertem meg a személyedben. Kívánom Neked, hogy találd meg mihamarabb azt a Hölgyet, aki viszonozni tudja a jóságodat! Te lehetnél a nagy Ő! Remélem, téged választanak, ha indul a műsor újra! Szurkolok!”

– írta egy rajongó.

„Te azért minden helyzetben, és körülményben, ember tudtál maradni, gratulálok neked”

– szögezte le egy hozzászóló.

„Kedves János! Sajnálom, hogy nem sikerült úgy, ahogyan szeretted volna... de később mindenre választ kapunk, semmi sem történt véletlenül... Mégis te voltál a legszimpatikusabb, lelkileg a legcsodálatosabb férfi!!! Sok ember szívébe beloptad magad, mivel egy nagyon értékes ember vagy!!! Ezt soha ne feledd!!!... És ami késik,nem múlik!!! Az idő Neked dolgozik!! Bízz ebben, és szeresd magad, mert nagyon szeretetre méltó vagy! A legjobbakat kívánom Neked továbbra is!”

– szólt egy pozitív megerősítés.

Nem csak a műsorban, azon kívül is találkoztak a fiúk! (Fotó: Ripost)

Többen is nyíltan próbálkoznak

Olyanokból sincs volt hiány, akik szabad prédaként tekintenek a Házasság első látásra című reality végén egyedül maradt Jánosra.

„Mi tagadás, nem nézel ki rosszul...”

– indított egy hölgy.

„Tiszta szívű vagány, bújós cica keresi élete értelmet...”

– üzent nyíltan a szebbik nem egy másik képviselője.

„Tényleg 55 vagy... Én is”

– próbálkozott egy újabb nő.

„Jól néz ki az úr!”

– igyekezett ismerkedést kezdeményezni valaki.

„A lényed: egy élmény!”

– adta meg a módját az ismerkedésnek egy stílusos próbálkozó.