Háborúellenes Gyűlés: Proksa Szandra, Szabó Zsófi, Curtis és Radics Gigi is kiállt a béke mellett
Szombathelyen Proksa Szandra, Szabó Zsófi, valamint Curtis és Radics Gigi is egyértelmű üzenetet fogalmazott meg a béke érdekében. A Háborúellenes Gyűlésen ismét több ismert személy jelent meg.
A február 7-ei szombathelyi Háborúellenes Gyűlésen ismét több ismert személy szólalt fel a háború ellen és állt ki az összefogás fontossága mellett. A telt házas rendezvényhez kapcsolódóan a Mandiner felvezető műsorában is több közéleti szereplő fejtette ki véleményét, miközben a színpadon zenei és politikai üzenetek egyaránt erősítették a béke melletti kiállást.
Proksa Szandra a Mandiner vendége volt
A Mandiner műsorának egyik vendége Proksa Szandra volt, aki nyíltan beszélt arról, mennyire megdöbbenti az a közhangulat, amellyel a közösségi médiában találkozik.
„Teljes elbeszélés van, sőt, ha ezzel kapcsolatban teszek ki bármilyen jellegű posztot a social mediás felületeimre, akkor visszakérdeznek, hogy: »Milyen háború?«, »Hol van háború?«, hogy miről beszélek, nincsen itt semmi, teljesen rendben van minden. Ami számomra a legmeglepőbb, az az ellenzékben lévő erőszak. Ez tényleg mindenhol látható már a kommentekben, tehát minden tele van erőszakkal a túloldalon, és számomra ez döbbenetes. Én édesanyaként is elutasítom az erőszak minden formáját.”
Aggódom a gyerekeim jövője miatt, és már szerintem jelenleg is probléma van
– osztotta meg aggodalmát Proksa Szandra.
Szabó Zsófi Orbán Viktor beszédét várta
A műsor egyik házigazdája, Szabó Zsófi már előre várta Orbán Viktor szombathelyi beszédét, és elmondta, mire számít tőle.
„Egyébként biztosak vagyunk benne, hogy megint informatív lesz, és nagyon szórakoztató, és megint megjelenik az a fajta higgadtság, amit ő képvisel, és az a vezetői erő meg a humor is. Tudod, mi a zseniális benne? Hogy mindenkit meg tud szólítani.”
Nincs még egy ilyen vezető! Nem kérdés számomra, hogy neki kell maradnia!
– fejtette ki a véleményét Szabó Zsófi.
Visszatért Curtis és Radics Gigi a Háborúellenes Gyűlésre
A gyűlés egyik legnagyobb visszatérése Curtis és Radics Gigi nevéhez fűződött, a két előadó újra együtt lépett színpadra, ahol előadták A szabadság vándorai című Demjén-sláger feldolgozását. A közönség együtt énekelte velük a dalt, amelynek üzenete – szabadság, szeretet és összefogás – most is erősen hatott. Curtis korábban így beszélt a dal születéséről:
„Óriási segítség volt, hogy maga a dal az egyik legikonikusabb nóta hazánkban. Nagyon egyszerű volt folytatni a dal gondolatmenetét, hiszen a szabadság jó gerince egy alkotási folyamatnak” – mondta korábban a Borsnak Curtis.
Gáspár Evelin Szijjártó Pétert kísérte el
Az eseményen a kulisszák mögött is feltűntek ismert arcok: Gáspár Evelin elkísérte Szijjártó Pétert, aki szintén felszólalt a gyűlésen. A háttérben Orbán Viktor személyesen is köszöntötte Evelint, ami jól mutatta, hogy a rendezvény nemcsak a színpadon, hanem azon kívül is fontos találkozások helyszíne volt.
A szombathelyi Háborúellenes Gyűlés idén is világos üzenetet hordozott: a béke és az összefogás ügye sokakat meg tud szólítani, és egyre több ismert személy vállalja fel nyíltan a véleményét a háborúval szemben – írja a Bors.
A szombathelyi Háborúellenes Gyűlés itt nézhető vissza:
