Gáspár Evelin is büszkélkedett Orbán Viktor rajzos pulcsival - videó

A szombathelyi Háborúellenes Gyűlés sokban egyezett az eddigi gyűlésekkel: mindegyiken telt ház volt, felszólalt Orbán Viktor, és lehetett kapni a miniszterelnök "mesterterv rajzos" pulcsijából, amelynek összes bevétele a rászorulókhoz érkezik. Szabó Zsófi és Curtis után Gáspár Evelin is beszerzett magának egyet, amelyet örömmel jelentett be.

Gáspár Evelin Fotó: Instagram

Szombathelyen a Haladás Sportkomplexumban tartották meg a most szombati Háborúellenes Gyűlést, amelyen ezúttal Gáspár Evelin is részt vett. A Külgazdasági és Külügyminisztérium munkatársa nagy mosollyal jelentette be Instagram-sztorijában:

Nekem is lett pulcsim

Az Orbán Viktor által egy ATV interjú alkalmával készített rajzot már sokféleképpen elnevezték, mestertervnek, vagy egyszerűen rajznak, firkának is. Azonban maga a miniszterelnök vallotta be, hogy minden egyes tollvonásnak egy adott témához van köze, és segít neki a beszéd közben felvázolni a gondolatait és szavakká formálni azt. Így lett a "mesterterv" talán a leginkább ide passzoló elnevezés.

Hirtelen hatalmas sikernek örvendett, olyannyira, hogy a rajongók szó szerint mindenhol, pulcsin, bögrén, karórán Orbán Viktor rajzát akarták viszont látni. Ez meg is valósult, amikor Orbán Viktor engedélyt adott a szabad használatra. A győri Háborúellenes Gyűlésen lehetett először megvásárolni az Orbán-firkás pulcsikat, majd azóta folyamatosan kapható, és a "Jónak lenni jó" kezdeményezésének megy minden egyes forint, amelyet erre költenek.

Szabó Zsófi, Curtis, Gáspár Evelin...

Volt olyan Háborúellenes Gyűlés, amelyen Szabó Zsófi végig ebben a pulcsiban vezette a műsort, illetve Curtis is lépett már fel benne. Most már Gáspár Evelin is szabadon rendelkezhet a mesterterv viselésével.