RETRO RÁDIÓ

Gáspár Evelin is büszkélkedett Orbán Viktor rajzos pulcsival - videó

Egyre több sztárnak válik a ruhatára részévé. Gáspár Evelin, mint a Külgazdasági és Külügyminisztérium munkatársa vett részt a Háborúellenes Gyűlésen.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.07. 19:45
Módosítva: 2026.02.07. 19:47
gáspár evelin orbán viktor mesterterv

A szombathelyi Háborúellenes Gyűlés sokban egyezett az eddigi gyűlésekkel: mindegyiken telt ház volt, felszólalt Orbán Viktor, és lehetett kapni a miniszterelnök "mesterterv rajzos" pulcsijából, amelynek összes bevétele a rászorulókhoz érkezik. Szabó Zsófi és Curtis után Gáspár Evelin is beszerzett magának egyet, amelyet örömmel jelentett be.

Gáspár Evelin Fotó: Instagram
Gáspár Evelin Fotó: Instagram

Szombathelyen a Haladás Sportkomplexumban tartották meg a most szombati Háborúellenes Gyűlést, amelyen ezúttal Gáspár Evelin is részt vett. A Külgazdasági és Külügyminisztérium munkatársa nagy mosollyal jelentette be Instagram-sztorijában:

Nekem is lett pulcsim

Az Orbán Viktor által egy ATV interjú alkalmával készített rajzot már sokféleképpen elnevezték, mestertervnek, vagy egyszerűen rajznak, firkának is. Azonban maga a miniszterelnök vallotta be, hogy minden egyes tollvonásnak egy adott témához van köze, és segít neki a beszéd közben felvázolni a gondolatait és szavakká formálni azt. Így lett a "mesterterv" talán a leginkább ide passzoló elnevezés. 

Hirtelen hatalmas sikernek örvendett, olyannyira, hogy a rajongók szó szerint mindenhol, pulcsin, bögrén, karórán Orbán Viktor rajzát akarták viszont látni. Ez meg is valósult, amikor Orbán Viktor engedélyt adott a szabad használatra. A győri Háborúellenes Gyűlésen lehetett először megvásárolni az Orbán-firkás pulcsikat, majd azóta folyamatosan kapható, és a "Jónak lenni jó" kezdeményezésének megy minden egyes forint, amelyet erre költenek.

Szabó Zsófi, Curtis, Gáspár Evelin...

Volt olyan Háborúellenes Gyűlés, amelyen Szabó Zsófi végig ebben a pulcsiban vezette a műsort, illetve Curtis is lépett már fel benne. Most már Gáspár Evelin is szabadon rendelkezhet a mesterterv viselésével.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu