Gyászhír: Fenyő Miklós után újabb énekes halt meg

Mindössze 47 éves korában elhunyt Brad Arnold énekes. A megrázó gyászhírről együttese, a 3 Doors Down számolt be. Fenyő Miklós halála után újabb haláleset történt a zenei világban.

Borzasztó gyászhír érkezett! Elhunyt a sokak által kedvelt énekes (Fotó: Unsplash)

Megrázó gyászhír érkezett: elhunyt a híres énekes

Brad Arnold, a 3 Doors Down énekese hosszas, rákkal szemben folytatott küzdelme során végül alulmaradt. A zenekar egyik alapító tagja volt, az együttes így búcsúzott tőle.

Nehéz szívvel tudatjuk, hogy Brad Arnold, a 3 Doors Down alapítója, énekese és dalszerzője február 7-én, szombaton, 47 éves korában elhunyt

– idézi soraikat a brit Mirror.

Bejegyzésükben kitértek rá, hogy Brad segített újraértelmezni a mainstream rockzenét, a posztgrunge hozzáférhetőségét ötvözte az érzelmileg közvetlen dalszerzéssel és a mindennapi hallgatók számára is releváns szövegekkel.

Egy 15 évesen, matekórán írt dala, a Kryptonite a zenekar áttörő slágere lett, zenéje messze túlmutat mindenen és halála után is hosszasan élni fog. A Sevendust is tisztelgett az énekes emléke előtt: „Pihenj testvérem! Köszönjük mindazt, amit adtál nekünk.”

Brad Arnold tavaly májusban jelentette be, hogy veserákot diagnosztizáltak nála, ami már a negyedik stádiumba jutott.

„Ma nincsenek túl jó híreim számotokra! Pár hete rosszul éreztem magam, ezért kórházba mentem, ahol kivizsgáltak, és kiderült, hogy világos sejtes vesesejtes karcinómám van, amely áttétet képezett a tüdőmben. A betegség a negyedik stádiumban van, ami nem túl jó hír” – közölte 2025 tavaszán. Hozzátette, hogy nincsen benne félelem, de le kell mondani a nyári turnéjukat, amiért elnézést kért a rajongóktól.

A 3 Doors Down egyik legnagyobb slágere, az It's Not My Time, amely triplaplatina-minősítést kapott, 2008-ban az Adult Contemporary és a Mainstream Rock rádiós slágerlisták élén végzett, ahogy a Hot 100 listán is az első helyet szerezte meg.