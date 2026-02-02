Rég várt győzelmek és meglepetések: íme az idei Grammy-díjasok
Idén is kiosztották a zenészvilág Oscarját, vagyis a Grammy-díjakat.
A 68. Grammy-díjátadó rengeteg meglepetést tartogatott, bár olyan győztesek is akadtak, akik szinte teljesen biztosnak tűntek, és végül tényleg ők vihették haza az arany szobrocskát. A nyertesek között olyan nevek szerepelnek, mint például Billie Eilish, Bad Bunny, The Cure vagy Lady Gaga – íme a teljes lista.
A 2026-os Grammy-díjátadó győztesei:
- Az év albuma: Debí Tirar Más Fotos - Bad Bunny
- Az év felvétele: Luther - Kendrick Lamar With SZA
- Az év dala: Wildflower - Billie Eilish O’Connell és Finneas O’Connell, dalszerzők (Billie Eilish)
- Legjobb új előadó: Olivia Dean
- Az év zenei producere - nem klasszikus: Cirkut
- Az év dalszerzője - nem klasszikus: Amy Allen
- Legjobb videóklip: Anxiety - Doechii; James Mackel, video rendező; Pablo Feldman, Jolene Mendes és Sophia Sabella, dalszerző
- Legjobb pop szóló előadás: Messy - Lola Young
- Legjobb vokális popalbum: Mayhem - Lady Gaga
- Legjobb pop duó/csoportos előadás: Defying Gravity - Cynthia Erivo & Ariana Grande
- Legjobb dance-/elektronikus felvétel: End of Summer - Tame Impala
- Legjobb dance pop felvétel: Abracadabra - Lady Gaga
- Legjobb dance/elektronikus album: EUSEXUA - FKA twigs
- Legjobb remix felvétel: Abracadabra (Gesaffelstein Remix) - Gesaffelstein, remixer (Lady Gaga és Gesaffelstein)
- Legjobb rock előadás: Changes (Live From Villa Park) Back to the Beginning, - YUNGBLUD Featuring Nuno Bettencourt, Frank Bello, Adam Wakeman, II
- Legjobb metál előadás: Birds - Turnstile
- Legjobb rock dal: As Alive as You Need Me to Be - Trent Reznor és Atticus Ross, dalszerző (Nine Inch Nails)
- Legjobb rock album: Never Enough - Turnstile
- Legjobb alternatív zenei előadás: Alone - The Cure
- Legjobb alternatív zenei album: Songs of a Lost World - The Cure
- Legjobb R&B előadás: Folded - Kehlani
- Legjobb hagyományos R&B előadás: Vibes Don’t Lie - Leon Thomas
- Legjobb R&B dal: Folded - Darius Dixson, Andre Harris, Kehlani Parrish, Donovan Knight, Don Mills, Khris Riddick-Tynes és Dawit Kamal Wilson, dalszerző (Kehlani)
- Legjobb R&B album: Mutt - Leon Thomas
- Legjobb rap előadás: Chains & Whips - Clipse, Pusha T and Malice Featuring Kendrick Lamar és Pharrell Williams
- Legjobb dallamos rap előadás: Luther - Kendrick Lamar With SZA
- Legjobb rap dal: TV Off - Jack Antonoff, Larry Jayy, Kendrick Lamar, Dijon McFarlane, Sean Momberger, Mark Anthony Spears és Kamasi Washington, dalszerző (Kendrick Lamar Featuring Lefty Gunplay)
- Legjobb rap album: GNX - Kendrick Lamar
- Legjobb jazz előadás: Windows - Live - Chick Corea, Christian McBride és Brian Blade
- Legjobb vokális jazz album: Portrait - Samara Joy
- Legjobb hagyományos pop album: A Matter of Time - Laufey
- Legjobb musicalszínházi album: Buena Vista Social Club - Marco Paguia, Dean Sharenow és David Yazbek, producerek (Original Broadway Cast)
- Legjobb country szóló előadás: Bad as I Used to Be ('F1 A film') - Chris Stapleton
- Legjobb country duó/csoportos előadás: Amen - Shaboozey és Jelly Roll
- Legjobb country dal: Bitin' List - Tyler Childers, dalszerző (Tyler Childers)
- Legjobb hagyományos country album: Ain't in It for My Health - Zach Top
- Legjobb kortárs country album: Beautifully Broken - Jelly Roll
- Legjobb música urbana album: Debí Tirar Más Fotos - Bad Bunny
- Legjobb albumborító: Chromakopia - Shaun Llewellyn and Luis 'Panch' Perez, művészeti vezető (Tyler, the Creator)
- Legjobb latin pop album: Cancionera - Natalia Lafourcade
