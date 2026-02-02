Rég várt győzelmek és meglepetések: íme az idei Grammy-díjasok

A 68. Grammy-díjátadó rengeteg meglepetést tartogatott, bár olyan győztesek is akadtak, akik szinte teljesen biztosnak tűntek, és végül tényleg ők vihették haza az arany szobrocskát. A nyertesek között olyan nevek szerepelnek, mint például Billie Eilish, Bad Bunny, The Cure vagy Lady Gaga – íme a teljes lista.

Idén is kiosztották a Grammy-díjakat / Fotó: NurPhoto via AFP

A 2026-os Grammy-díjátadó győztesei: