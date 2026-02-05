Gyilkos január, ezeket a magyar hírességeket vesztettük el – Fenyő Miklós halála az egész országot megrázta

A januárnak mindig az újraéledésről, új reményekről kellene szólnia. De idén nem így lett, hatalmas ikonokat vesztettünk el, Fenyő Miklós halála zárta a sort.

Dudás Miki tragédiájával kezdődött az év, Fenyő Miklós zárta a szomorú sort (Fotó: TV2)

Dudás Miki tragikus körülmények közt hunyt el

Az egész országot megrendítette a hír, hogy 34 éves korában örökre lehunyta szemét az egykori olimpikon. Mint ismert, Dudás Miklósra, vagy ahogy mindenki ismeri, Dudás Mikire a 18. kerületi otthonában találtak rá, miután szerettei napokig hiába hívogatták, keresték. A rendőrség halált okozó testi sértés miatt nyomoz. A sportolót múlt héten kísérték szerettei és barátai utolsó útjára, kislánya dobta az első virágot a sírjára.

Tarr Béla nemzetközi hírű rendező 70 évesen hunyt el (Fotó: Béres Attila)

Elhunyt Tarr Béla

Január 6-án érkezett az újabb gyászhír, 70 éves korában elhunyt a nemzetközi hírű magyar filmrendező. Tarr Béla. A Sátántangó, a Werckmeister harmóniák vagy A torinói ló című kultikus alkotások direktora hatalmas űrt hagyott maga után, munkáiért nemcsak Magyarországon, hanem az egész világon rajongtak. a direktor fanatikusai között pedig rengeteg világsztár is megtalálható. Például az a Brad Pitt is, aki még a 2000-es magyarországi tartózkodása során a hotelszobájában kapcsolgatta a televíziót, mikor rátalált a Sátántangó című filmre, és rögtön a rabjává vált. Tarr Bélát február 6-án kísérik utolsó útjára.

Chriss Ronsont legyőzte a gyilkos kór (Fotó: Facebook/Chriss Ronson)

Legyőzte a gyilkos kór Chriss Ronsont

2023 májusában kapta a lesújtó diagnózist a magyar sztár DJ, hogy súlyos daganatos beteg. Chriss Ronson hősiesen küzdött, minden kezelésnek alávetette magát, de szervezete január 11-én feladta a harcot a gyilkos kórral szemben. A lemezlovas mindössze 48 éves volt. Halálával hatalmas űr keletkezett a hazai elektronikus zenei szférában, 30 éves pályafutás állt mögötte. Horváth Krisztiánt február 5-én kísérték végső útjára.

Jákli Mónika autóbalesetben vesztette életét (Fotó: RTL sajtóklub)

Jákli Mónika fának hajtott

Szörnyű baleset történt január 21-én, hajnali négy előtt a 63-as főúton, Nagymegyer és Alistál között. A sofőr, az ismert szlovákiai fitnesz modell, a 31 éves Jákli Mónika a kórházba vezető úton elhunyt. Az első hírek szerint hatalmas sebességgel hajtott, fának ütközött, ami darabjaira szakadt, majd ki is gyulladt. A sztáranyuka sokkolta a magyar sztárvilágot is, egymás után búcsúztak el tőle közösségi oldalaikon. Boráros Gábor exének temetésén gyermekének apja és vőlegénye egymásra sem néztek.