Gyilkos január, ezeket a magyar hírességeket vesztettük el – Fenyő Miklós halála az egész országot megrázta

Ilyen szívszorító évkezdet még talán nem is volt soha. A sport és a zenei világ ikonjai távoztak, Fenyő Miklós halálával a magyar rock and roll királyt veszítettük el.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.05. 19:15
Fenyő Miklós Dudás Miki Voith Ági

A januárnak mindig az újraéledésről, új reményekről kellene szólnia. De idén nem így lett, hatalmas ikonokat vesztettünk el, Fenyő Miklós halála zárta a sort. 

Dudás Miki halála a sportvilágot, Fenyő Miklós halála az egész országot megrázta.
Dudás Miki tragédiájával kezdődött az év, Fenyő Miklós zárta a szomorú sort (Fotó: TV2)

Dudás Miki tragikus körülmények közt hunyt el

Az egész országot megrendítette a hír, hogy 34 éves korában örökre lehunyta szemét az egykori olimpikon. Mint ismert, Dudás Miklósra, vagy ahogy mindenki ismeri, Dudás Mikire a 18. kerületi otthonában találtak rá, miután szerettei napokig hiába hívogatták, keresték. A rendőrség halált okozó testi sértés miatt nyomoz. A sportolót múlt héten kísérték szerettei és barátai utolsó útjára, kislánya dobta az első virágot a sírjára. 

Tarr Béla hatalmas űrt hagyott maga után.
Tarr Béla nemzetközi hírű rendező 70 évesen hunyt el (Fotó: Béres Attila)

Elhunyt Tarr Béla

Január 6-án érkezett az újabb gyászhír, 70 éves korában elhunyt a nemzetközi hírű magyar filmrendező. Tarr Béla. A Sátántangó, a Werckmeister harmóniák vagy A torinói ló című kultikus alkotások direktora hatalmas űrt hagyott maga után, munkáiért nemcsak Magyarországon, hanem az egész világon rajongtak. a direktor fanatikusai között pedig rengeteg világsztár is megtalálható. Például az a Brad Pitt is, aki még a 2000-es magyarországi tartózkodása során a hotelszobájában kapcsolgatta a televíziót, mikor rátalált a Sátántangó című filmre, és rögtön a rabjává vált. Tarr Bélát február 6-án kísérik utolsó útjára. 

Chriss Ronsont ma kísérték utolsó útjára.
Chriss Ronsont legyőzte a gyilkos kór (Fotó: Facebook/Chriss Ronson)

Legyőzte a gyilkos kór Chriss Ronsont

2023 májusában kapta a lesújtó diagnózist a magyar sztár DJ, hogy súlyos daganatos beteg. Chriss Ronson hősiesen küzdött, minden kezelésnek alávetette magát, de szervezete január 11-én feladta a harcot a gyilkos kórral szemben. A lemezlovas mindössze 48 éves volt. Halálával hatalmas űr keletkezett a hazai elektronikus zenei szférában, 30 éves pályafutás állt mögötte. Horváth Krisztiánt február 5-én kísérték végső útjára. 

Jákli Mónika haalála körül rengeteg a rejtély.
Jákli Mónika autóbalesetben vesztette életét (Fotó: RTL sajtóklub)

Jákli Mónika fának hajtott

Szörnyű baleset történt január 21-én, hajnali négy előtt a 63-as főúton, Nagymegyer és Alistál között. A sofőr, az ismert szlovákiai fitnesz modell, a 31 éves Jákli Mónika a kórházba vezető úton elhunyt. Az első hírek szerint hatalmas sebességgel hajtott, fának ütközött, ami darabjaira szakadt, majd ki is gyulladt. A sztáranyuka sokkolta a magyar sztárvilágot is, egymás után búcsúztak el tőle közösségi oldalaikon. Boráros Gábor exének temetésén gyermekének apja és vőlegénye egymásra sem néztek. 

Voith Ági mosolya örökre megmarad a rajongók szívében.
Voith Ági halála sokkolta Bodrogi Gyulát (Fotó: Metropol)

Voith Ágit gyászolja a színházi világ

Január 28-án örökre lehunyta a szemeit a Jászai Mari-díjas színésznő, rendező, érdemes és kiváló művész. Voith Ági, a József Attila Színház örökös tagja 81 éves volt. A legendás színésznő, aki sosem vált el Bodrogi Gyulától, decemberben kórházba került, elkezdte a gyilkos kórral vívott harcot, de szervezete végül feladta a küzdelmet, hatalmas űrt hagyva maga után. 

Fenyő Miklós zenéje generációkat tett boldoggá.
Fenyő Miklós halála megrázta az országot (Fotó: Bors)

Fenyő Miklós halála sokkolta az országot

Rövid lefolyású betegség után, január 31-én, 78 éves korában elhunyt a Hungária együttes alapítója. A hazai rock and roll zene megkerülhetetlen alakja, az eMeRTon-díjas énekes, billentyűs, dalszerző, szövegíró halála az egész országot megrázta, rajongók, pályatársak és barátok egyaránt gyászolják a megismételhetetlen művészt. Szikora Róbert megrendítő interjúban beszélt barátjáról, közös munkáikról és arról, miért érzi úgy, hogy Zámbó Jimmy halála óta nem tapasztalt ilyen országos gyászt. 

 

 

