Ernyey Béla mozgalmat indított: Le a kacsaszájjal

A 83 éves színész egyszerűen képtelen, megbarátkozni a köznyelvben csak kacsacsőrként emlegetett, letűnőben lévő divattrenddel. Igen, arról van szó, amikor egy hölgy a normális méretének többszörösére növelteti ajkai térfogatát, amitől meglehetősen groteszkké válik az ábrázatuk. Ernyey Béla most klaviatúrát ragadott és egy meglehetősen frappáns, humoros és egyben elkeserítő posztban fejtette ki véleményét a torz jelenségről.

Ernyey Béla úgy döntött, nem tartja magában a véleményét az egyre gyakrabban feltűnő jelenséggel kapcsolatban (Fotó: MW)

Ernyey Béla: „Vissza nekünk a természetes szájakat!”

„Száj, száj, száj fel magasra… Nem, kedves barátaim, a fenti cím nem ügyetlen elütés, figyelmetlenségből adódó hiba, vagy a méltán híres Piramis nóta első sorának tudatos meggyalázása.”

Ez a cím az általam ezennel most és itt elindított „Vissza nekünk a természetes szájakat!” mozgalom vezérmondata és egyben egy segélykiáltás is.

„Én ugyanis a természet adta formájú, ívesen telt, erotikus ajkak rajongója vagyok és pestiesen szólva már évek óta hülyét kapok attól, hogy senki, de tényleg egyetlen olyan szépérzékkel bíró ismert férfi sem emeli fel a szavát ez ellen a megszokhatatlanul természetellenes, ráadásul tömegesen végrehajtott, szilikonnal vagy más töltőanyaggal szándékosan elkövetett hölgycsonkítás ellen” – kezdett bele mondandójába az elegancia honi helytartójaként is számontartott Ernyey Béla.

Ernyey Béla egy igencsak hatásos képpel indította útjára hiánypótló mozgalmát (Fotó: MW/Facebook)

„A magamfajta alfahím csak kapkodja a fejét”

A nemzetközileg is ismert színész ezután egy kis történelmi áttekintésre hívta követőit: „Az 1930-as években a híres Ringling and Barnum & Bailey Circus „Ubangi Savages” néven mutatott be 19 olyan kongói őslakosnőt, akik egykor tányérajkaikkal a legnagyobb szenzációnak számítottak Amerikában. Tehát korábban nem az utcán, hanem cirkuszban mutogatták azokat a nőket, akik arcát egyes afrikai országokban törzsi előírások vagy egyéb rituálék miatt elváltoztatták. Mi több, elmesélésekből tudom, hogy nagyanyámék 1931-ben órákig álltak szájtátva a gyarmati világkiállítás belga-kongói pavilonja előtt Párizsban, ahol a hasonlóan eltorzított arcú őslakosokat „emberi állatkertekben élő kiállítási tárgyként” mutatták be a közönségnek. Ma pedig – legyen az egy televíziós műsor, egy szépségverseny, bármilyen social media felület, vagy akár egy esti séta a belvárosban, a magamfajta alfahím csak kapkodja a fejét a vele szembejövő eltorzult ajkak láttán” – folytatta gondolatait a közösségi oldalon Ernyey Béla, majd levonta a végső konzekvenciát.