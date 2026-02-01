Emilio reagált a Tisza Párt uszítására: "A cigány testvéreinknek üzenjük: ne hagyjátok, hogy egymás ellen hergeljenek minket"

Napok óta figyeljük, mi történik az országban. Nem akartunk belefolyni ebbe az egészbe. Mert az első perctől világos volt számunkra: ez nem a cigányságról szól, hanem a politikáról. De mostanra túlment ez a lázítás egy határon.





Amikor hallottuk Lázár János szavait, a megfogalmazással mi sem értettünk egyet, de nem vettük magunkra.





Hiszen egy mondattal később hozzátette, és az egyik legnagyobb sikernek azt tartja, hogy ma már nem az a jellemző, hogy csak végzettség nélküli cigányok keresnek munkát, hanem rengeteg jó szakmunkás és diplomás cigány is van, akiknek minden lehetőséget és segítséget meg kell adni. Köztük a mi lányunk és vejünk is több diplomával rendelkezik. Természetesen senkitől nem vitatjuk el a jogot, hogy sértve érezze magát. Ezért is tartjuk helyesnek, hogy bocsánatot kért.





De kérdezzük… Hogy jutott el ez odáig, hogy korábban nyíltan rasszista emberek most cigányvédőt játszva cigányt fordítanak cigány ellen? Hogy tudják így szembefordítani a testvéreket olyan kívülállók, akik tegnap még azért köpködték és gyalázták a kormányt, mert cigányokkal veszik körül magukat? Tényleg egy nap alatt át lehet írni a múltat?





Mi nem értünk a politikához. De egy dolgot biztosan tudunk. A muzsikus cigányok voltak mindig is azok, akik rengeteget tettek a békés együttélésért, és nemcsak itthon, hanem szerte a világon jó hírét vitték az országnak. Köztük Bangó Margit Mama és Emilio is.





Most mégis azt látjuk, hogy az emlékeiket meggyalázzák. Akik pedig eddig a leghangosabbak voltak… most hallgatnak. Pedig a tett számít. Nem a szöveg.





Miközben Kocsis Máté és a kormány parkot emelt a muzsikus cigányok tiszteletére, ahol a legnagyobb büszkeségeinkre emlékezünk, és ahol Tina apai nagypapájának is ott van az emlékműve a Muzsikus Cigányok Parkjában, addig az ellenzék ezt az emléket bemocskolta. És mégsem kér senki bocsánatot. Ez a képmutatás az igazi probléma.





Tegnap meghallgattuk a Miniszterelnök, Orbán Viktor beszédét, és pontosan azt mondta, amit mi is gondolunk:





– hagyni kell a cigányokat, hogy elérjék az álmaikat

– hagyni kell őket felemelkedni

– nem szabad visszavágni a szárnyaikat





Pontosan tudjuk, hogy nekünk nehezebb. Hogy kétszer annyit kell bizonyítanunk. De ha beletesszük a munkát és az energiát, ebben az országban bármit elérhetünk.





A cigány testvéreinknek üzenjük: ne hagyjátok, hogy egymás ellen hergeljenek minket.





A hergelőknek pedig: hiába színészkedtek, gyorsan lelepleződtök.





Se hülyék, se vakok nem vagyunk.





És végül…





Azoknak, akik egy szót sem szóltak a muzsikus cigányok emlékének meggyalázása miatt, a Mama, Bangó Margit nevében is mondjuk: amikor a nagyjainkat és büszkeségeinket meggyalázták, a hallgatásotokkal ti voltatok az igazi elárulói a cigányságnak.





Békesség minden ember szívébe!





Isten áldjon mindenkit!





Emilio és Tina

Bangó Margit